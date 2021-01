Nuevas ayudas para el sector de la hostelería por valor de 2,7 millones de euros

El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha tramitado la convocatoria de esta nueva línea de ayudas que se divide en dos ámbitos:

- 1.394.000 euros para el acondicionamiento de los establecimientos hoteleros, (balnearios, campings, casas rurales, albergues o refugios, restaurantes, cafeterías, empresas de turismo activo y agencias de viaje), bares y empresas de banquetes.

- Y una segunda línea de 1.296.160,00 euros para la promoción turística y gastronómica de asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Las solicitudes para ambas convocatorias se podrán presentar desde mañana hasta el próximo 10 de febrero.

1. ORDEN CON DESTINO A EMPRESAS

La cuantía de esta convocatoria asciende a casi 1,4 millones de euros, pudiendo ser ampliable en 500.000 euros más. Podrán beneficiarse de las ayudas aquellas pymes que realicen su actividad en Aragón en el ámbito de la hostelería, como balnearios, campings, casas rurales, albergues o refugios, restaurantes, cafeterías, empresas de turismo activo y agencias de viaje; bares y empresas de banquetes y servicios de hostelería para eventos.

Se financiará con carácter general hasta un máximo del 50% del coste elegible de la inversión, siendo necesario acreditar una inversión mínima de 1.500 euros y máxima de 10.000 euros (sin IVA) por establecimiento.

La presentación se hará de forma electrónica mediante la herramienta corporativa de la administración en el tramitador online del Gobierno de Aragón. Las actuaciones que podrán ser objeto de subvención incluirán las siguientes inversiones que deberán estar efectuadas y pagadas en el periodo que va desde el 25 de junio de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2021:

- Cerramientos fijos de terrazas exteriores en establecimientos, tanto cubiertas como descubiertas, incluidas barandillas de protección, jardineras u otros similares.

- Ampliación o instalación de nuevas terrazas exteriores en calzadas y/o aceras mediante la colocación de tarimas en plataformas a nivel de la acera o pavimentos de carácter móvil.

- Instalación de elementos calefactores en terrazas exteriores, ya sean móviles o fijos.

- Instalación de puertas automáticas en el acceso a los establecimientos o en el interior de los mismos.

- Instalación de mamparas y/o elementos delimitadores de espacios en el interior o en el exterior de los establecimientos.

- Instalación de dispensadores fijos de gel hidroalcohólico en el interior de los establecimientos.

- Instalación de grifos y secadores de manos de funcionamiento automático con detector de manos en los aseos de uso público generales de los establecimientos.

- Instalación de iluminación con detector de presencia en las zonas comunes del interior de los establecimientos.

- Instalación de elementos de climatización y/o ventilación en el interior de los establecimientos, que mejoren las prestaciones de los mismos en relación con la transmisión del Covid-19 por medios aéreos.

- Instalación de elementos fijos de almacenamiento que faciliten las labores de limpieza y desinfección y otras desarrolladas por el personal de los establecimientos.

- Instalación de elementos no fungibles de desinfección: arcos, alfombras, pulverizadores, y otros similares

- Instalación de elementos de señalización para facilitar la circulación de flujos de personas, fomentando prevenir la acumulación de personas en puntos críticos.

- Instalación de elementos de toma de temperatura.

- Inversiones en habilitación de procesos de trabajo digitales (cartas digitales, check in express, habilitación de llaves de habitación por bluetooth, comunicación, comercialización, software de gestión especializada, adquisición de equipos informáticos para favorecer la digitalización de los negocios, mejora de las instalaciones inalámbricas de conexión Wifi, etc).

- Inversiones en proyectos técnicos que, en su caso, haya tenido que desarrollarse para la realización de las actuaciones anteriormente señaladas.

2. ORDEN CON DESTINO A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Las ayudas destinadas a la promoción de asociaciones sin ánimo de lucro cuentan con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros. Están destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito autonómico, provincial, comarcal o local, que se encuentren debidamente inscritas en el registro correspondiente y cuyo objeto social sea la promoción turística o desarrollen un proyecto turístico o gastronómico en Aragón.

La subvención podrá alcanzar hasta un máximo del 100% de los gastos subvencionables y la inversión oscilará entre los 4.000 y los 60.000 euros. Las actuaciones deberán estar efectuadas y pagadas desde el 17 de noviembre de 2020 (día siguiente al de finalización del plazo de justificación de la convocatoria anterior) hasta el 15 de octubre de 2021.

Las actuaciones que podrán contar con ayuda serán:

• Organización de celebraciones, concursos y eventos turísticos y gastronómicos; así como jornadas de sensibilización y formación, viajes de familiarización y jornadas inversas, también quedan incluidas en este apartado las actuaciones encaminadas a la creación de productos turísticos a través de la organización de rutas y paquetes turísticos por Aragón. En todos los casos, el tema central de la celebración deberá guardar una estrecha relación con la entidad que lo promueve. Tanto el evento en sí mismo como las actuaciones concretas que se organicen, con carácter generalizado, deberán demostrar la capacidad de captar una afluencia importante de visitantes de fuera de Aragón.

• Campañas publicitarias y edición de material de promoción turística en distintos soportes; así como la creación de contenido turístico para el desarrollo online y off line, la gestión de las redes sociales, encaminadas a la promoción turística, así como la creación de webs y la adquisición de programas informáticos relacionados con la promoción turística

• Promoción, difusión e impulso relacionado con la implantación en las empresas de los protocolos de seguridad e higiene sanitaria sobre prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19 al objeto de ofrecer una seguridad y confianza a los turistas.

• Asistencia a ferias y actos de promoción, tanto dentro como fuera de Aragón.

Las convocatorias de ayudas resultan pieza fundamental para dar cumplimiento a la colaboración público–privada prevista en el “Plan de choque del sector turístico de Aragón para combatir la crisis generada por el covid-19”, en el que se contempla como actuación a realizar “la promoción turística de Aragón como destino seguro y sostenible. Para materializar la colaboración con empresas, agentes y asociaciones empresariales del sector turístico y como fórmula de optimización del gasto público, se hace necesario proceder a la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva