La Ciudadela de Jcaa ha anunciado que ha nacido un nuevo cervatillo. Todavía no tiene nombre porque no se ha podido confirmar si es macho o hembra. No va a ser el único que nazca en estas fechas ya que se espera algún nacimiento más. Hay que recordar que, por estas fechas, el año pasado nacieron cinco cervatillos. Ahora, la manada de ciervos que habita en el foso está conformada por 27 ejemplares.