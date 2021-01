Mitos y verdades del entrenamiento

Alba Sanz, entrenadora del Sparta Sport Center de Jaca nos trae hoy un tema que, sin duda, arroja algo de luz en relación a los mitos que siempre hemos escuchado sobre los entrenamientos y que son lo más alejado de la realidad. Por ejemplo: levantar pesos altos es peligroso, a las chicas que mueven peso se les pone cuerpo de hombre, para perder peso: a correr o abdominales para perder tripa. A su vez, ha querido señalar las cuestiones que sí que son reales como que cansarse no es entrenar, el mantenimiento no existe, los estiramientos estáticos sirven de muy poco o si eres sedentario no estás sano. No te pierdas la entrevista en COPE y descubirás las razones por las cuáles los mitos son mitos y las verdades son totalmente reales porque todo tiene su explicación.