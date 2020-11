"Me miraba al espejo y no veía nada". Testimonio de una víctima de violencia machista

Yamilei Romero tiene 25 años y ha conseguido salir adelante tras haber sufrido malos tratos por parte de su pareja. Ha querido lanzar un mensaje de esperanza en "porque yo he podido salir". Estas son las palabras que quiere hacer llegar a las mujeres que están sufriendo malos tratos. Para esta joven, la sociedad sigue juzgando a las víctimas "y existe ese miedo de pensar si te van a creer o no". Explica que "me di cuenta de que estaba siendo maltratada con el paso del tiempo. Llegó un momento en que "no era nada, me miraba al espejo y no veía nada, me aparté de familia y amigos". Los recursos y el apoyo para este tipo de violencia y su valentía, han hecho que haya podido salir de esa situación pero "todavía queda mucho por hacer".Además, no hay que olvidar ninpasar por alto las consecuencias emocionales que la violencia de género conlleva "porque crea inseguridad a la hora de tener otra pareja". Yalilei ha estado acompañada en COPE por la psicóloga de la Comarca de la Jacetania, Arancha Terrén, quien ha explicado que, en su servicio, el 15 por ciento de las mujeres que atiende son casos de violencia de género y lamenta profundamente que, para negar la evidencia se cuestione esta lacra social argumentando que hay denuncias falsas, cuando el porcenjate es mínimo "y eso no tiene que empañar la realidad que están viviendo muchas mujeres. No te pierdas la entrevista en COPE.