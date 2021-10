Miguel Caballero y Maite Maiora ganan los 11K del XIII Cross del Juncaral

“Ha sido una edición extraordinaria, nos ha acompañado un día maravilloso y el poder reunir a tantísimos participantes para retomar el Cross del Juncaral, ha sido un día perfecto”. Así describía el alcalde de Villanúa, Luis Terrén San Clemente, el XIII Cross del Juncaral que se ha disputado en Villanúa con la participación de 130 corredores entre los dos circuitos, 11K y 5 K. El alcalde además destacaba el alto nivel que ha tenido la participación de este año, con corredores tan reconocidos en el mundo del trail como Luis Alberto Hernando, Maite Maiora o Miguel Caballero: “Hemos tenido una participación de muchísimo nivel y es de agradecer que estos corredores que tenemos en casa apoyen estas carreras locales, es un apoyo más a este evento después del obligado parón del año pasado y estamos muy ilusionados de ver esta participación y la gran animación que hay”.

La jornada comenzaba con temperaturas muy frescas, pero poco a poco el sol ha ido ganando fuerza y ha acompañado a los corredores en sus últimos metros. El Cross del Juncaral se caracteriza por ser una prueba explosiva y muy rápida, y así lo han demostrado los tres primeros clasificados de los 5K. El primero en rebasar la línea de meta era Gonzalo López, con un fantástico tiempo de 19 minutos y 53 segundos. El segundo ha sido Guillaume Taillebresse, 20 minutos y 13 segundos, y tercero, Rodrigo Azabal, 20 minutos y 53 segundos.

En categoría femenina el triunfo ha sido para Lorena García (26 minutos y 52 segundos) que se sorprendía ella misma con el resultado obtenido: “Es mi primera carrera y estoy muy contenta, me he sentido muy bien y el recorrido me ha gustado mucho; tiene una primera parte con una arboleda muy bonita y la última parte pica un poco para arriba, pero muy poquito; el ambiente ha sido muy bueno y ha sido una carrera muy rápida, al menos para mí”. En segundo lugar ha entrado Nieves Hernández, con un tiempo de 27 minutos y 22 segundos, y tercera ha sido Eva Torronteras, 28 minutos y 33 segundos.

Los 11K han tenido dos ganadores de renombre en el mundo del trail, Miguel Caballero y Maite Maiora. “Estoy muy contento con el resultado, no ha podido ir mejor; en principio es una distancia que a mí no se me adaptaba demasiado bien, por mi perfil de corredor, y la estrategia ha sido salir a exprimirme al máximo desde el primer kilómetro, no conocía a nadie tampoco en esta distancia y era ver si podía mantener un ritmo alto; he salido a romper la carrera un poco desde el inicio, intentar aguantar y me lo han permitido las piernas”, comentaba Miguel Caballero que ha logrado un tiempo de 36 minutos y 35 segundos. Sobre el recorrido, Caballero explicaba que “no lo conocía y me había dicho que era muy llano y de correr mu rápido, y ha sido ir a tope, a todo lo que dieran las piernas y hasta la meta”. En segundo lugar ha entrado Jaime Ruiz, con un tiempo de 38 minutos y 34 segundos, y tercero ha sido Luis Manuel Polanco, con 39 minutos y 37 segundos.

Por su parte Maite Maiora explicaba que “ha coincidido que estoy en Villanúa, tengo aquí mi segunda residencia, paso todas las horas libres posibles y El Juncaral es una de mis zonas de entrenamiento, por lo tanto estando aquí el fin de semana no me podía perder la oportunidad de participar en el cross”. Maiora, que ha entrado en meta con un tiempo de 43 minutos y 8 segundos, explicaba que “hace 15 días hice un ultra de 100 Km y la verdad es que no estoy acostumbrada a estos ritmos, pero la recuperación ha sido buenísima y estoy sorprendida; yo creo que al final si haces las carreras bien, las recuperaciones son mucho más rápidas y en mi caso lo estoy viendo, pensaba que iba a correr más lento, pero me he visto bien”.

Sobre el Cross del Juncaral la campeona de trail considera que “es recomendable para todo el mundo, es una zona muy chula, en verano cuando hace mucho sol está la zona arbolada y la otra zona es el Camino de Santiago, que todos sabemos lo especial que es; el día ha sido espléndido, frío, pero creo que ha sido muy bueno para correr; por mi parte, un 10”. Alicia Manzanaque ha sido la segunda clasificada, con un tiempo de 46 minutos y 59 segundos, y tercera, Vanesa Moya, 49 minutos y 4 segundos.

CARRERAS INFANTILES

Tras la carrera de adultos han tenido lugar las carreras infantiles. El alcalde explicaba que las carreras infantiles es “una nueva idea del Cross del Juncaral, organizada con la colaboración del Club Atletismo Jaca”. El objetivo de estas carreras es promover la práctica del deporte, y en especial del atletismo, entre los más jóvenes. Y el resultado ha sido extraordinario. Cerca de 150 niños de entre 4 y 12 años han participado, con distintos recorridos y distancias, demostrando que hay cantera y dándole un ambiente festivo al Cross del Juncaral. Luis Terrén destacaba que “es un gran broche para una gran jornada, en la que hemos juntado, entre todas las carreras, a más de 300 corredores en Villanúa; es un éxito de participación”.

La siguiente carrera en Villanúa será la San Silvestre, la segunda carrera más populosa de Aragón detrás de la de Zaragoza. “Estamos pensando ya en ella y estamos empezando a prepararla y el objetivo es hacer como hoy, o como fue la Subida a la Fuente del Paco, y hacer una gran San Silvestre de recuperación y de demostrar que vuelve la Villanúa activa”.