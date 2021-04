Mercado literario en la calle "para no perder el contacto con los libros"

La cultura abarca muchas disciplinas. En tiempos de pandemia hemos visto reducidas y suspendidas numerosas actividades pero "los libros no han desaparecido y nos han acompañado". Así ha comenzado su intervención el concejal de cultura en el Ayuntamiento de Jaca, Javier Acín, en la presentación de las actividades que, este año, se han programado en torno a la festividad de San Jorge. Un año en el que la cita también será diferente pero a la que se han dedicado esfuerzos para que no pierda la esencia de la misma que no es otra que seguir manteniendo contacto con los libros, libreros y autores. Por este motivo, la plaza de Biscós acogerá los días 23 y 24 de abril el llamado "Mercado Literario" conformado por cinco casetas en las que estarán las librerías Dante, General, Oroel y La Trastienda. La quinta caseta será para la biblioteca. El horario será de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

Paralelamente, se han organizado diferentes actividades que engloban presentaciones de libros, talleres, exposiciones, espectáculos teatrales y actuaciones musicales. Todas ellas bajo un estricto control covid. La jornada del viernes 23 se completará con un concierto de la Banda Municipal de Música de Jaca "Santa Orosia" a las 18.00 en la plaza San Lure. Más tarde, a las 20.30, se ofrecerá el espectáculo teatral "Réquiem por un campesino español" de Teatro Che y Moche, en el Palacio de Congresos.

Todos los lunes de la primavera, hay cuentacuentos para niños y niñas de 3 a 6 años en la biblioteca municipal de 18.30 a 19.30 previa inscripción.

En cuanto a las presentaciones, participarán los autores del libro “Fermín Galán. La película de la sublevación de Jaca”. Junto a Ana Asión y Antonio Tausiet estará el historiador Carlos Garcés. La cita será a las 19.30 en el Palacio de Congresos, con entrada libre previa reserva de la invitación.

También se presentará el libro “”40 rutas y ascensiones. El Valle del Aragón, Lubierre y Estarrún”, de Chema Tapia. En este caso, la cita será el jueves 22 de abril en la biblioteca. También se ha programado el taller "Cómo se crea un cuento: Risrás" con Ángela Piedrafita, a las 20.00 en el salón de actos de la biblioteca.

El sábado 24, además del Mercado Literario, Sandrá Araguás protagonizará el cuentacuentos "Deja que te cuente" a las 12.00 en el salón de actos de la biblioteca.

Además de todas estas actividades, el Palacio de Congresos acogerá la exposición "De los sueños al papel", con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca. Jorge Mur, técnico de cultura en el Ayuntamiento de Jaca, ha explicado que "estará abierta desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo". Es una muestra conformada por los trabajos "de varios ilustradores y artistas muy conocidos en Aragón y que han estado trabajando durante muchos años con Sandra Araguás".