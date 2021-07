Máxima preocupación en Jaca por la ausencia de Policía Local

Jaca apenas tiene policías locales en activo. Diversas circunstancias han provocado que la ciudad no tenga ni un sólo efectivo en los turnos de noche y en los diurnos apenas haya uno o dos (y uno de ellos recién incorporado). Son muchas las quejas que han presentado los vecinos en los últimos días, fruto entre otras cosas del descontrol que se viene produciendo en la zona de ocio nocturno tras el cierre de los bares. Jóvenes que, sin respetar ninguna medida sanitaria, se aglutinan para bailar y cantar sin que agentes de la autoridad pongan fin a dicha conducta.

En la Policía Local jaquesa hay hasta 12 miembros que están de baja médica (10) o por permiso de paternidad (2), lo que deja la plantilla en tan sólo 6 policías. Cabe destacar que, en las últimas oposiciones, de las 6 plazas ofertadas tan sólo se adjudicó una, pues los demás candidatos no pasaron las pruebas. La ausencia de reposición en los últimos años y las bajas mencionadas han provocado la situación actual.

“Hay turnos en los que no hay servicio. Eso ocurre hace algunas semanas en el turno de noche y ahora además tenemos dificultades para los de día. Es verdad que tenemos Policía Nacional pero cada vez hay más gente en Jaca y no pueden llegar a todo”, afirma el alcalde Juan Manuel Ramón.

El alcalde notificó a la subdelegación de Gobierno está situación hace días para que la Guardia Civil de Tráfico pudiera asumir cualquier incidencia en carretera de forma temporal. “Hemos puesto otra vez en conocimiento que también tenemos dificultades en turnos de día. La solución no es fácil y el lunes lo debatiremos en una junta de portavoces. Así lo hemos hablado hoy en una comisión de interior. Tenemos muchas bajas médicas; este año sacaremos para otoño nueve plazas nuevas que esperemos cambie la situación”, afirma el alcalde de Jaca, que reconoce que no es posible que se incorporen policías de otra ciudad, “si no es para eventos puntuales”.

Sobre la inseguridad que esta situación puede generar, Ramón quiere lanzar un mensaje de tranquilidad. “Lo primero es que, en cuanto a seguridad ciudadana, estamos en una ciudad con los registros más bajos de delincuencia. Pediría un esfuerzo a la ciudadanía, aparcar donde debemos, no generar dificultades al tráfico...competencias exclusivas de la local que se ven un poco mermadas ahora”.

Sobre las imágenes que han circulado por las redes de fiestas en la zona de copas, el alcalde lo lamenta: “No hay que demonizar a la juventud de Jaca porque está ocurriendo en muchos lugares, pero sí pediría un poco más de sangre fría. Lo ocurrido el sábado pasado es lamentable”.