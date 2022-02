Master Class Sparta Sport Center: JIU JITSU Brasileño

A través del profesor Gregorio Fernández, descubrimos el Jiu Jitsu Brasileño, que puedes conocer y practicar en el gimnasio Sparta Sport Center. Arte marcial derivado del Judo, esta disciplina está recomendada para todas las edades desde los 6 años. "No hay que tener miedo porque no hay contacto directo, no hay golpeo cuerpo a cuerpo. Dota a quien lo practica mucho poder para la defensa personal al margen del peso. Te da herramientas para poder escapar de situaciones de alto conflicto".

Descubre mucho más en el podcast y anímate a practicar esta modalidad deportiva.