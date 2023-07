Más de 330 niños asisten a la escuela de verano de la Comarca de la Jacetania

Ya están en marcha las Escuelas de Verano organizadas por la Comarca de la Jacetania. Este año se realiza esta actividad en 11 localidades del territorio comarcal, a lo largo de los meses de julio y agosto, contando con un total de 332 niños y niñas inscritos, 39 más que el verano pasado. Del 17 de julio al 18 de agosto se desarrollan las Escuelas de Verano en Villanúa, Ansó, Canfranc, Hecho y Javierregay. Del 31 de julio al 18 de agosto se pondrán en marcha en las localidades de Aísa, Bailo, Castiello de Jaca, Santa Cilia, Santa Engracia y Sigüés. La Comarca de la Jacetania, con la colaboración de los Ayuntamientos, ofrece cada verano esta actividad, en la que los más pequeños disfrutan de múltiples juegos y experiencias y que, a su vez, ayuda a conciliar la vida familiar y laboral. Para ello, se da prioridad en la inscripción a los/as niños/as empadronados en el municipio y a las familias que justifiquen necesidad de conciliación en la Comarca de la Jacetania. Este año se ha vuelto a ofertar, como el pasado verano, el Aula corresponsables (a través del Plan Correponsables), a todas las localidades que cuentan con Escuela de Verano de la Comarca. Se han apuntado 4 niños/as a este servicio en Villanúa, pudiendo asistir al centro donde se realizan las actividades a partir de las 8,15h. El horario de las Escuelas de Verano es de 10:30h a 13:30h. También queremos destacar la creación de puestos de trabajo durante el verano, ya que se han contratado 33 monitores para desarrollar estas actividades, siendo en su mayoría jóvenes de la Comarca.

La Comarca de la Jacetania destina este año un presupuesto de 36.685 euros para el desarrollo de este proyecto. Se trata de una actividad muy demandada en los diferentes municipios de la comarca que ayuda a conciliar la vida familiar, personal y laboral y en la que los niños y niñas disfrutan de variadas actividades al aire libre, según indican desde el Departamento de Infancia y Juventud de la Comarca de la Jacetania. Actividades sobre piratas para niños/as de 3 a 12 años Las Escuelas de Verano realizan actividades variadas para la diversión y aprendizaje de los más pequeños. Dirigidas a niños/as de 3 a 12 años de edad. Este año la temática propuesta por El Tren de las Brujas (adjudicataria del servicio) se centra en los piratas. Para este verano proponemos convertirnos en piratas, en una época en la que parte de los territorios que rodean el mar Mediterráneo pertenecían a la Corona de Aragón. Sus reyes escondieron un tesoro en algún lugar y para eso buscarán por las islas y por el continente, recorriendo caminos, ríos, valles, montañas….hasta hacerse con él. Viajaremos por el mundo conociendo diferentes culturas, les enseñaremos la diversidad que existe y como su conocimiento facilita y enriquece la convivencia. Veremos la importancia del consumo responsable, los hábitos saludables y el respeto al medio ambiente para la supervivencia en los barcos... y en la tierra. Haremos juegos para experimentar la diversidad funcional, en los que tendrán que prescindir de alguno de sus sentidos o extremidades para empatizar y comprender a l@s que lo viven cada día.

Como les pasaba a los piratas que llevaban un parche en el ojo, una gancho de mano y una pata de palo. Aprenderemos cosas sobre nuestra Comarca, sus costumbres, recursos, lugares de interés, historia, etc. Y les enseñaremos que, a diferencia de lo que hacían los piratas, es mucho mejor la no violencia, el diálogo y la negociación para la consecución de los objetivos y la resolución de los conflictos. Todo ello con actividades como carreras de barcos, juegos sensoriales, talleres, gymkanas, búsqueda del tesoro, juegos de agua, pruebas de habilidad, excursiones, acampada, etc. Las Escuelas de Verano están abiertas tanto a los vecinos de las localidades de la Comarca de la Jacetania, como a los visitantes. Los más pequeños disfrutan de todo tipo de actividades, fomentando así la práctica de deporte y la convivencia entre ellos.