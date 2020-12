Marta Moreno: "Los presupuestos no son sociales ni solidarios y se han pensado a corto plazo"

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Jaca, Marta Moreno, ha calificado los presupuestos presentados por el equipo de gobierno, que se llevarán a pleno este lunes, día 21 de diciembre, como "poco ambiciosos, poco creativos y nada solidarios". La portavoz ha recordado que "con la crisis el PIB este año baja un 20%, el próximo año habrá poca recuperación y no será hasta finales de 2022 cuando lleguemos a cifras parecidas de 2019". Con estos datos, explica Marta Moreno, "me sorprende que tanto el equipo de gobierno como el resto de grupos hablen con tanta alegría de que en el mes de marzo se podrá hacer uso de los remanentes y que se incluirán diferentes propuestas e inversiones que consideramos que no tienen cabida ahora".

La concejal ha explicado las propuestas del partido que pasan por establecer ayudas para el tejido empresarial incluyendo las estaciones de esquí, también para el sector de la educación, fomento del empleo, dotación de mascarillas gratuitas a familias sin recursos, finalizar las obras iniciadas con el máximo control, arreglar polideportivos y centros educativos, dotar a éstos últios de la tecnología necesaria, mantener y conservar el mobiliario urbano o fomentar la natalidad. Es la "ruta que tendría que ser en los próximos años", subraya Marta Moreno.

A su vez, critica que "en un presupuesto de más de 20 millones de euros, solo se destinen 100.000 a ayudas a comercio, 200.000 para empresas y autónomos y se transfieran otros 100.000 a la Comarca para ayudas de emergencia. Por ello, "son presupuestos poco solidarios y echamos de menos más empatía y también más creatividad".