Marian Bandrés: "El peor escenario posible que se nos podía presentar"

El anuncio de la ampliación durante un mes del cierre perimetral de Jaca, como una de las ciudades más afectadas en Aragón por la pandemia a día de hoy, supone un retroceso importante en el sector empresarial de la ciudad. Desde el punto de vista sanitario es una decisión coherente pero eso no quita para que los empresarios muestren su preocupación. La presidenta de Acomseja, Marian Bandrés, ha subrayado que "es el peor escenario que se nos podía presentar". La irrupción tan abrupta del virus a pocos días del fin del estado de alarma mantiene a los empresarios en una situación crítica. De hecho, "lógicamente,se han anulado todas las reservas hoteleras tras el anuncio de la prolongación del cierre. Estábamos muy esperanzados con abrir y empezar a recibir visitantes".

En esta situación, la presidenta de Acomseja ha señalado que "es necesaria la unión de toda la población, lo que pase el Viernes de Mayo puede ser un punto de inflexión para mejorar o empeorar y hay que hacerlo bien por la salud de todos y por la economía de la ciudad". Y es que la medida se puede flexibilizar y abrir antes de que se cumpla ese mes si los datos evolucionan favorablemente.

Bandrés no se ha olvidado de recordar que "las ayudas que se están lanzando no tienen en cuenta las características de nuestro territorio y muchos negocios de comercio y servicios se quedan fuera. Por eso, me dirijo al Gobierno de Aragón y de España para decirles que seguimos esperando las ayudas y que se tengan en cuenta los criterios concretos que hemos puesto encima de la mesa". Todo esto hace que "el ambiente sea muy pesimista entre los empresarios", concluye.