Maria Victoria Mora: "Estas fiestas tienen que ser las fiestas de la unidad"

La concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Jaca, Maria Victoria Mora, ha hablado en COPE de la suspensión de las fiestas en honor a Santa Orosia y San Pedro, que se celebran todos los años del 23 al 29 de junio. La concejal ha dicho que, "antes de que se tomara la decisión en el Gobierno de Aragón sobre la suspensión de las fiestas este verano, el consistorio se había reunido con las peñas para hablar del asunto porque estaba claro que no se podían celebrar". La edil ha señalado que, del presupuesto de fiestas, que ronda los 140.000 euros, 100.000 se han destinado a las ayudas extraordinarias que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para empresas y autónomos y, el resto, se ha reservado para celebrar algún acto a partir de septiembre "si las condiciones lo permiten".

Maria Victoria Mora ha dicho que "este año son las fiestas de la unidad porque todos hemos ido a una cumpliendo con las normas y priorizando las necesidades de los ciudadanos en una situación social delicada en la ciudad". Ha incidido en que las peñas han tenido especial interés en que el presupuesto de las fiestas se destinara a este fin, al igual que se ha hecho en otros municipios.

No habrá actos organizados por el Ayuntamiento ni por las peñas recreativas de la localidad. Sí que se celebrará el acto de veneración de las reliquias de Santa Orosia, este jueves pero no en la plaza de Biscós sino en el interior de la Catedral y con límite de asistencia. La misa comenzará a las 12.00. No habrá procesión por las calles de la ciudad.