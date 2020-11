María Josefa Yzuel, Premio “Julio Peláez a Mujeres Pioneras de la Física, la Química y las Matemáticas”

El jurado de la V Edición del Premio “Julio Peláez a las Mujeres Pioneras de la Física, la Química y las Matemáticas” de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ha decidido otorgar este galardón ex aequo a las físicas María Josefa Yzuel (Jaca, Huesca, 1940) y Susana Marcos (Salamanca, 1970).

Dos generaciones separan a estas dos investigadoras del campo de la óptica. Susana Marcos considera a María Josefa Yzuel como su bisabuela científica, puesto que su director de tesis fue doctorando de un físico que a su vez se formó y obtuvo su doctorado bajo la dirección la profesora Yzuel.

Con este reconocimiento ex aequo, el V Premio Julio Peláez a Mujeres Pioneras hace un guiño al talento de los mayores, que tanto han sufrido el impacto del Covid-19, y a la importancia de la investigación para hacer frente a los problemas de salud que amenazan a la sociedad, que se refleja en aplicación de las premiadas a la óptica médica.

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, que abrió el acto, resaltó la importancia de visibilizar a las mujeres en la Ciencia. "Es absolutamente necesario poner nombre y rostro a nuestras científicas, porque hay muchas y muy buenas. Ejemplos claros son la Dra. Yzuel y la Dra. Marcos, ambas reconocidas en esta convocatoria y auténticos referentes para nuestras jóvenes y las de futuras generaciones. Aúnan la fuerza de unos inicios y su continuidad en el campo de la óptica, y ambas desarrollan una ciencia excelente que no puede pasar desapercibida. Los Premios Julio Peláez contribuyen cada año a esta labor de visualización y justo reconocimiento."

Además de sus sobresalientes aportaciones al campo de la Óptica, y su contribución a visibilizar internacionalmente la Ciencia española, la profesora María Josefa Yzuel ha sido pionera en la incorporación de la mujer al ámbito de la Física en nuestro país. Fue la primera Profesora Agregada de Universidad de Física en 1971, y la primera Catedrática de Universidad en el área de la Óptica en 1982. Su trayectoria profesional ha allanado el camino y servido de modelo a muchas investigadoras, como Susana Marcos, con la que comparte premio.

“Me emocioné cuando tuve la noticia de que recibía el premio Julio Peláez a mujeres pioneras en Física, Química y Matemáticas. Un premio muy singular que yo querría dedicar a todas las mujeres que empezaron su carrera en la misma época que yo y que tuvimos ciertas dificultades. Agradezco mucho que haya una Fundación con la sensibilidad de apreciar la contribución de las mujeres en la Ciencia como pioneras”, señala la profesora Yzuel.

Susana Marcos destaca por sus investigaciones en óptica aplicada y el estudio del ojo humano con herramientas procedentes de la astronomía. Ha desarrollado un simulador que permite a pacientes de cataratas y presbicia experimentar el resultado de la implantación de lentes intraoculares, cirugía refractiva o adaptación de lentes de contacto antes de la operación.

Esta investigadora destaca el papel ejemplificador de estos galardones: “Este premio para mujeres me parece muy bonito. Estoy muy contenta de recibirlo por lo que significa de ejemplo a seguir. Y para mí Marifí Yzuel es un ejemplo para muchísimas mujeres científicas. Creo que un premio como este es muy importante y me hace mucha ilusión no sólo por el reconocimiento a los logros sino por lo que significa como ejemplo y el impacto que puede tener para otras mujeres. Es un honor compartirlo con Marifí Yzuel. Creo que si hay alguien pionero en Óptica en España y a nivel Internacional es ella”.

Teodoro Sánchez-Ávila, presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ha destacado cómo “el ejemplo de las investigadoras premiadas nos anima a valorar más la labor de nuestros mayores para hacer posible el progreso de la Ciencia española de hoy”.

El Jurado de la quinta edición del “Premio Julio Peláez a Mujeres Pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas” (2020) estuvo compuesto por Francisca García Caballero (Presidenta), doctora en Ciencias Físicas y profesora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Avelino Corma Canós, doctor en Ciencias Químicas, fundador, exdirector e investigador del Instituto de Tecnología Química UPV-CSIC; Pilar López Sancho, Profesora de Investigación del CSIC, en el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de Materiales; Emilio Bujalance García, Catedrático de Geometría y Topología de la UNED; María Vallet Regí, Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madrid (Premio Julio Peláez 2017); Consuelo Martínez, Catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo (Premio Julio Peláez 2018); y Carmen García, Profesora de Investigación del Instituto de Física Corpuscular UV-CSIC.