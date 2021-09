Manifestación con el lema "Candanchú no se cierra"

El Valle del Aragón se echará a la calle el próximo martes, 7 de septiembre bajo el lema "Candanchú no se cierra". Será en la plaza de Biscós. La preocupación por el futuro de la estación continúa ya que todavía no se ha alcanzado un acuerdo. En la última reunión mantenida en Zaragoza entre el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y propietarios, no se llegó a un acuerdo concreto aunque las partes destacan "la buena voluntad de todos para abrir". Se pusieron encima de la mesa opciones para abrir la estación esta temporada y para mantenerla por lo menos a medio plazo. Una de las opciones es que Aramón o Astún se hagan cargo de la gestión mediante una encomienda. Otra solución, algún tipo de ayuda directa a la empresa, que se encuentra en una situación económica muy complicada. Durante estos días, los servicios jurídicos tanto del Gobierno de Aragón como de la estación de Candanchú, están estudiando las propuestas para determinar cuál es la más factible.

Mientras tanto, los comvocantes llaman a concentrarse "por la apertura de Candanchú esta temporada", "por un plan de futuro para el Valle del Aragón" y "por una distribución equitativa de fondos públicos en las estaciones de esquí aragonesas".