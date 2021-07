Luis Terrén: “Candanchú reclama un Plan Estratégico de la Nieve cuando ni siquiera tiene uno para su estación"

El anuncio de la posible no apertura de la estación de Candanchú para la próxima temporada ha provocado numerosas reacciones. Para el presidente de la Asociación Turística del Valle del Aragón, Luis Terrén, “ha sido una decepción que una empresa, en un momento en el que tenía que estar preparando la temporada, anuncie que no abre”. Terrén subraya que “todas las empresas han tenido una mala temporada y ninguna ha tomado la decisión de cerrar, que es la más fácil y no tiene en cuenta todo lo que conlleva”.

Es más, el presidente dice que “esto demuestra el interés que hay” y señala que cualquier pequeño negocio del valle “no hubiera tomado esta decisión”. Igualmente, Terrén ha manifestado que “se le da al Gobierno de Aragón una responsabilidad que no tiene aunque hará todo lo posible por colaborar”.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “aunque la pandemia ha potenciado la mala situación de la estación, el problema de Candanchú en los últimos años ha sido de gestión. Reclaman al Gobierno de Aragón un Plan Estratégico de la Nieve cuando ellos ni siquiera tienen uno para su estación”. Sostiene que “viven de año en año y sin planificación”.

En este contexto, Luis Terrén ha dicho que “el Gobierno de Aragón responderá porque siempre se ha encontrado una solución pero ya no vale buscar soluciones cada temporada y poner parches cuando hay un problema de gestión”. Además, Terrén también pone el foco en el “daño a la imagen del destino”. Subraya que “solo ya con esa noticia, se daña la comercialización del destino creando dudas”. Escucha la entrevista en COPE.