Los presidentes comarcales reclaman en una reunión con Olona recuperar la inversión en los Espacios naturales

Los presidentes comarcales en cuyos territorios se ubican Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Huesca (Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza, Somontano y Hoya de Huesca) se reunieron con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y le trasladaron el malestar de los territorios por la eliminación de las aportaciones del Gobierno de Aragón a esos espacios y por la deficiente gestión de los mismos. De hecho, los presidentes expusieron al Consejero la necesidad de cambiar la política de la Dirección General de Gestión Forestal en relación a los espacios.

De todas formas, acordaron celebrar una nueva reunión antes del 15 de septiembre para tratar de recuperar las aportaciones que había presupuestado el Gobierno de Aragón a los ayuntamientos que forman parte de los espacios naturales, aportaciones recogidas en la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, así como las necesarias inversiones que se requieren en dichos espacios.

Los presidentes confían en poder lograr un acuerdo con la consejería en la primera quincena del mes de septiembre. Si éste no se produjera, convocarán a los alcaldes afectados de las zonas a una reunión donde valorarán el sentido de las figuras de los espacios protegidos con las limitaciones que implican, tanto para los habitantes de las localidades, como para las administraciones y empresas del territorio.

En el transcurso de la reunión entre el Consejero y los presidentes comarcales, se confirmó la supresión, a día de hoy, del presupuesto destinado a los Espacios Naturales Protegidos en las cuentas de la comunidad autónoma este 2020 y no se garantizó para el año próximo. Los presidentes comarcales piden mayor sensibilidad con estos espacios protegidos, pues, consideran que estas áreas no tienen ningún sentido sin el apoyo del ejecutivo autonómico, algo imprescindible para mantener el actual modelo de gestión y financiación de los espacios. Añaden, además, que es más que evidente que las prioridades de esta dirección general distan mucho de los intereses del territorio y que el Director General no cuenta con un proyecto para la gestión forestal en estas zonas. Los presidentes comarcales pidieron al consejero Olona un compromiso claro e inmediato que ahora no observan por parte de la Consejería.

Este encuentro, en el que se ha mostrado el descontento del territorio por la situación en que se encuentran estos espacios, llega tras la petición que los seis presidentes comarcales hicieron a finales del mes de julio. Entre otras propuestas de mejora, se encuentra la necesidad de contar con un presupuesto adecuado que ayude al cumplimiento de los fines y objetivos con los que nacieron los EPN.

El cuidado y conservación del medio ambiente requiere del compromiso de todos los agentes implicados, algo que, destacan, sí han demostrado los presidentes comarcales y alcaldes de municipios que se encuentran en territorios ubicados bajo esta figura de protección.

La provincia de Huesca cuenta con seis Espacios Naturales Protegidos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Parque Natural de Posets-Maladeta, Parque Natural de Los Valles Occidentales, el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos y el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.