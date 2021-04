Los populares de Jaca y Sabiñánigo piden impulsar Martillué- Pardinilla como zona logístico-industrial

Los ediles populares de Jaca y Sabiñánigo consideran que este es el momento idóneo para realizar inversiones y dar un paso más en las fases que estaban previstas para el desarrollo de la zona logístico-industrial de Martillué-Pardinilla. El PP, de hecho, afirma que los equipos de gobierno de ambos municipios deberían ponerse de acuerdo y coordinarse porque entienden que podrían acogerse a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Aragón del 25 de marzo. En la Orden correspondiente, se señala como subvencionables “las actuaciones tendentes a dotar a los terrenos de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades industriales o empresariales que sobre ellos existan o vayan a existir” o la mejora de las infraestructuras existentes cuando ello “permita la instalación de empresas para las que las infraestructuras previas resultaban insuficientes”.

En la propia Orden se señala la importancia de los municipios como eje vertebrador del territorio, la fijación de la población y el empleo y su carácter dinamizador de la economía a través de la captación empresarial y la puesta a disposición de las condiciones necesarias para su instalación y desarrollo. Por este motivo, desde el Partido Popular consideran que es una oportunidad idónea que no se puede perder. Así, advierten que “la reapertura del Canfranc no será productiva si no es utilizada para generar desarrollo económico en nuestra zona”.

Los populares critican que no se ha avanzado prácticamente nada desde que en 2018 los dos alcaldes socialistas de ambos municipios se reunieron con el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien entonces manifestó su apoyo por el desarrollo y la puesta en marcha de estas instalaciones planteándose incluso la construcción de un apeadero ferroviario en ellas como aspecto fundamental. Asimismo, los populares ya criticaron en su momento la falta de interés en este proyecto de la entonces Consejera de Economía e Industria, Marta Gastón. Los portavoces del PP de Jaca, Carlos Serrano, y de Sabiñánigo, Francisco Santolaria, recuerdan que ya en 2017 el Partido Popular presentó en las Cortes de Aragón una PNL para instar a que se acometieran los trámites necesarios para impulsar el proyecto de desarrollo de la zona logístico-industrial en el norte de la provincia de Huesca, vinculada a la conexión ferroviaria transfronteriza del Canfranc.

Desde el Partido Popular afirman que “la logística es sin duda uno de los sectores estratégicos fundamentales para el desarrollo económico de esta zona, ahora tan castigada” y destacan Martillué-Pardinilla como una de las apuestas de futuro para aprovechar la situación geoestratégica de ambas comarcas, “lo que, por supuesto, se traduciría en empleo”. La apuesta por este proyecto —afirman los populares de ambos municipios— debe ser” firme y decidida”, e instan a los equipos de gobierno de ambos ayuntamientos a solicitar estas subvenciones para ir dando los pasos necesarios para hacerlo realidad. Por último, se reafirman en su convicción de que “el Canfranc no servirá de nada si no se aprovecha para generar desarrollo económico en el territorio”.