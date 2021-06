Los populares de Jaca recogen más de 300 firmas en contra de los indultos a los condenados por sedición

Durante la mañana del domingo los populares de Jaca recogían firmas en contra de los indultos a los condenados por sedición bajo los lemas “En defensa de la Constitución, la Justicia y la Igualdad de todos los españoles”. “A favor de la convivencia y la concordia del Estado de Dere-cho”. “Por España, pedimos su firma contra los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por sedición”. ¡Paremos esta deriva! ¡No a los indultos!

En una jornada soleada en la Plaza de la Catedral, multitud de personas se acercaban a la mesa colocada por el PP de Jaca para estampar su firma en contra de los indultos a los miembros del Gobierno de Cataluña que organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna.

“Hemos tenido una buenísima respuesta a esta iniciativa planteada en todo el territorio nacional y podíamos calificar de éxito rotundo el haber conseguido más de 300 firmas en apenas dos horas” según explicaba Carlos Serrano

Para los populares, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos. Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.

“Está claro que tanto Sánchez como su gobierno necesitan los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder pero no se puede consentir que para ello pongan en peligro la unidad nacional y quieran indultar a los que trataron de romperla” concluyen los populares.