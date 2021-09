Los populares de Huesca se felicitan por el proyecto de unión de estaciones y lamentan el "tiempo perdido"

El presidente provincial del PP y portavoz en la DPH, Gerardo Oliván, ha manifestado su satisfacción por la voluntad institucional de retomar la unión de estaciones, un proyecto impulsado por los propios populares, hace ya una década, durante el gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Desde que estalló la crisis en Candanchú, que se sumaba a la crítica situación del sector derivada de la pandemia, el PP de Huesca ha insistido en que “no era suficiente improvisar una solución puntual —argumenta Oliván— si no venía acompañada de una estrategia a largo plazo”. Para los populares, la citada estrategia quedó plasmada, diez años atrás, en la iniciativa del gobierno aragonés del PP. Ya en ese momento, el ejecutivo de Rudi apostó por la unión de estaciones como “el mejor sistema posible para consolidar y desarrollar un sector económico absolutamente imprescindible”, insiste el presidente provincial.

Los populares, no obstante, lamentan que el proyecto se retome una década más tarde, lo que, a su juicio, ha supuesto una dilación muy arriesgada. Oliván entiende que en ese plazo habría sido posible redactar los proyectos y superar las preceptivas declaraciones de impacto ambiental, como insistía el PP también durante el anterior mandato. “De haber contado con el apoyo de los gobiernos socialistas, la crisis sanitaria podría haber tenido una menor repercusión económica y social en el sector del turismo invernal”, apunta Gerardo Oliván, para quien los gobiernos del PSOE en las instituciones comunitarias y provinciales “no entendieron o no quisieron entender que la única garantía de viabilidad residía en una respuesta estratégica y a largo plazo”. El PP provincial, por otra parte, encuentra “cuando menos, preocupante” el rechazo frontal de CHA al proyecto, algo que, para Oliván, es un “indicio de inestabilidad” en el Ejecutivo aragonés. “Las manifestaciones de CHA ponen de manifiesto que el gobierno ‘Frankenstein’ de Lambán se basa exclusivamente en un reparto de sillones, no en una confluencia de ideologías y menos aún en priorizar el interés de los aragoneses” concluye el presidente del PP de Huesca.