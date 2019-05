Los Danzantes de Santa Orosia recuerdan que su dance "no es un instrumento para hacer política"

En un comunicado enviado a los medios, los Danzantes de Santa Orosia han expuesto su malestar por la utilización por parte de VOX Jaca de unas imágenes correspondientes a la procesión del día de San Isidro en un vídeo propagandístico. En el escrito dicen que "los Danzantes de Santa Orosia no hemos dado permiso para publicar dichas imágenes, que han sido expuestas sin nuestro conocimiento ni autorización. Consideramos que nuestro dance no es un elemento para hacer política por parte de ningún partido político y menos con motivos electorales". A su vez, subrayan que "los miembros de los Danzantes de Santa Orosia nos desvinculamos políticamente de esta y de cualquier otra formación política de la ciudad. Una vez hablado con VOX exponiendo este asunto, y en vista de que no se ha realizado ninguna acción al respecto, queremos hacer llegar este comunicado a la ciudadanía para dejar constancia, además de pedir que se retiren dichas imágenes de las redes sociales", concluyen.

Un caso parecido a lo ocurrido con la utilización del himno del Primer Viernes de Mayo por parte de C's Jaca. En este caso, la Hermandad del Viernes de Mayo también quiso aclarar que se desvinculan de cualquier partido y que su objetivo es trabajar por y para la fiesta.