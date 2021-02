Los alcaldes del Valle del Aragón se muestran "indignados" con los del Valle de Tena por el Plan Remonta

Carta de los alcaldes del Valle del Aragón:

Desde el Valle del Aragón queremos mostrar nuestra indignación tras leer la nota de prensa de los alcaldes del Valle de Tena de este domingo. No entendemos que para defender sus intereses nombren de manera directa al Valle del Aragón, sus alcaldes y representantes públicos y nos acusen de tener mayor información sobre el Plan Remonta. No queremos entrar en una guerra con nuestros vecinos del Valle de Tena, pero no podemos permanecer callados ante estas provocaciones.

Valoramos que este plan es una oportunidad para poder paliar, en parte, las consecuencias de las restricciones impuestas por el Gobierno de Aragón, por lo que pedimos ayudas directas a nuestras empresas y autónomos por las pérdidas ocasionadas por estas limitaciones en movilidad. Además, en los últimos años, es pública y notoria la gran inversión pública que se ha hecho en el Valle de Tena por parte del ejecutivo autonómico, lo que ha provocado una modificación sustancial de la demanda turística, en especial en la época invernal.

Pedimos al Gobierno de Aragón que equilibre las inversiones en los valles pirenaicos en los próximos años, sirviéndose para ello de los Fondos Europeos para la Reconstrucción, que constituyen una oportunidad para el futuro de nuestros pueblos y en cuyo reparto será imprescindible contar con el tejido económico y social del territorio. Porque la descompensación generada no es buena para nadie.

Por otra parte, lamentamos que intereses, entendemos personales, se estén poniendo por delante del bien general, provocando enfrentamientos por intereses políticos que poco ayudan a nuestras reivindicaciones. Desde el Valle del Aragón decimos, “¡basta ya!” y demandamos de nuevo unidad de acción. Porque unidos somos más fuertes y solo así conseguiremos una apuesta decidida por la vida en nuestras montañas.

Firmado los alcaldes del Valle del Aragón: Jaca, Castiello, Villanúa, Borau, Canfranc y Aisa.

Hay que recordar, que los alcaldes del Valle de Tena hicieron público un comunicado en el que tachaban el Plan Remonta de "despropósito" y exponían su sorpresa por las declaraciones de los alcaldes y representantes políticos del Valle del Aragón que lo consideran un plan excelente.

Comunicado de los alcaldes del Valle de Tena

Los alcaldes de Biescas, Hoz de Jaca , Panticosa , Tramacastilla de Tena, Piedrafita de Jaca, Yesero, Escarrilla , Sallent de Gállego , Sandinies, Gavin y Sobremonte en reunión mantenida el sábado 6 de Febrero a las 19 horas en el Salón de Actos de la localidad Pelaire, han acordado solicitar a la DPH y al Gobierno de Aragón una reunión urgente para reclamar información veraz, que permita poner en marcha el Plan Remonta. Consideramos que es un despropósito, que además, no va a ser suficiente, para llegar a toda la gente de nuestro valle, que a día de hoy, mes y medio después de lo que debiera haber sido el inicio de la temporada, siguen sin poder trabajar.

Tras varias reuniones en la comarca, seguimos con la misma incertidumbre, para poner en marcha este plan, por la falta de información y trasparencia económica. Recordemos que el 13 de enero se comunicó en rueda de prensa el Plan Remonta (como plan estrella), el 27 de enero se presentó en prensa (creando grandes expectativas a los vecinos) y a fecha de hoy, 6 de febrero, seguimos esperando la publicación definitiva de este plan. Con la poca información que tenemos nosotros, los alcaldes aquí reunidos, nos sorprenden las declaraciones de los alcaldes y representantes políticos del Valle del Aragón, por considerarlo un plan excelente y tenerlo preparado para su puesta en marcha.

O es que quizás ellos cuentan con información de primera mano y que nosotros no conocemos??? ¿Quién responde a nuestras dudas? - ¿Qué ocurre si hay más solicitudes, y estas superan los 2,5 millones de euros presupuestados? - A estas alturas, ¿no deberíamos de saber con exactitud el importe exacto que aporta la DPH? - ¿No sería más fácil para los ayuntamientos no tener que adelantar el 100% de las contrataciones? - Siendo una emergencia social, ¿Porqué no se simplifica el papeleo de subvenciones y se apuesta por dar ayudas directas al territorio? Vemos que el plan no arranca y nuestros vecinos siguen esperando.

Es nuestra obligación buscar soluciones con la unidad total de las administraciones, pero conociendo todos de antemano los compromisos que adquirimos cada uno de los entes implicados, para no generar falsas expectativas a los damnificados. Todos somos conscientes de la realidad económica a la que nuestros valles se enfrentan y se van a seguir enfrentando, no podemos ser copartícipes del mal hacer que está demostrando el Ejecutivo Aragonés. No entendemos las declaraciones tan desafortunadas del Sr. Presidente del Gobierno de Aragón que provocaron en su compañera, la Sra. Consejera de Economía, Planificación y Empleo unas risas; frivolizando con la situación que nuestro Pirineo sufre, y que ellos no están dispuestos a flexibilizar, y ni tan siquiera a estudiar. Para finalizar queremos mostrar el total apoyo al movimiento social SOS PIRINEOS, surgido en señal de unidad de todos los Valles.

LOS ALCALDES DEL VALLE DE TENA _TIERRA DE BIESCAS