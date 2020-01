Las obras del elevador de Jaca comezarán a finales de año

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha explicado en COPE que el proyecto del elevador que unirá las avenidas Perimetral y Oroel, comenzarán a final de año. El Ministerio de Transición Ecológica aporta una subvención de algo más de 400.000 mil euros, una subvención que solicitó el consistorio y que ha aceptado para comenzar con los trabajos. Además, en el pleno del mes de marzo, se llevará una partida destinada a este proyecto cuya inversión total asciende a cerca de un millón de euros. El primer edil ha reiterado la importancia que este proyecto tiene para la ciudad porque mejora la movilidad y se reducen las emisiones de carbono, una cuestión estudiada y necesaria para poder optar a esta subvención.

En relación a la crítica realizada por el Partido Aragonés sobre el “oscurantismo” en este asunto ya que “la concesión de la subvención se conoció en noviembre y el equipo de gobierno no lo ha comunicado y no lo llevó al pleno de presupuestos”, dice el PAR, el primer edil ha manifestado que “la partida para el elevador no cabía en los presupuestos y, por ello, se llevará al pleno del mes de marzo”.

El alcalde, ha señalado que con el elevador se da un paso importante en cuestiones de movilidad y medio ambiente y esa es la línea a seguir con futuras acciones. Escucha sus declaraciones en COPE.