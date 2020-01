Las mociones y preguntas al equipo de gobierno han centrado el pleno en el Ayuntamiento de Jaca

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para analizar el pleno celebrado este miércoles. Un pleno marcado por las mociones presentadas por los grupos y por las preguntas y ruegos al equipo de gobierno. Serrano ha hablado de las mociones presentadas por los populares relativas al mantenimiento de la venta de billetes en taquilla en la estación de tren de Jaca y a la defensa de la escuela concertada. En relación a esta última, el edil ha manifestado su sorpresa por las abstenciones de grupos como VOX (que propuso la inclusión del pin parental y no fue aceptada), de Ciudadanos y del PAR. El PSOE se abstuvo y tanto +Jaca como CHA votaron en contra por lo que la votación fue de 3 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Un empate que dejó la propuesta en el limbo puesto que no se produjo el voto de calidad del alcalde. Carlos Serrano ha señalado que, "aunque el alcalde se abstenga en la primera ronda de votación, si hay empate, tiene la obligación de decantar el voto y deshacer el empate y no quiso hacerlo". También ha criticado la falta de transparencia puesto que "nos enteramos de proyectos de interés general para la ciudad por la prensa". En cuanto a las preguntas realizadas al equipo de gobierno, destaca la traída de aguas, la campaña de esquí escolar y los problemas en la casa Arlanza.