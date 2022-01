Las fuertes heladas elevan el riesgo de accidentes en la montaña

Una esquiadora de 63 años falleció este lunes al caer por una ladera helada en la estación de Astún. Un suceso que eleva a tres los fallecidos en el entorno de este centro invernal pero no han sido los únicos accidentes que se han producido con final trágico en el Pirineo en apenas una semana. En el caso de la mujer que falleció ayer, esquiaba dentro de pistas pero se desvió por un pequeño choque con otra persona, que era su marido, y se deslizó por una ladera fuera de pistas.

Las imprudencias suelen estar detrás de muchos accidentes pero no de todos. El riesgo cero no existe pero sí se pueden minimizar los riesgos de sufrir accidentes no solo en la práctica del esquí sino en los deportes de montaña en general. En este contexto, la Oficina de la Montaña de Jaca alerta de las consecuencias de las fuertes heladas que se han producido y que van a continuar en los próximos días. "La situación es muy complicada en la montaña con laderas heladas y muy duras que dificultan tanto la progresión como la detención en caso de tropiezo o de caída" explica el director de la Oficina, Íñigo Ayllón. Por este motivo, "hay que evitar exponerse a pendientes fuertes, zonas en las que nuestro nivel técnico no es acorde con el estado actual del monte", señala. Igualmente, no recomienda el uso de raquetas "porque no agarran en nieve dura" y también "hay que tener un buen manejo de crampones y piolet".

Para Íñigo Ayllón, "es un buen momento para hacer cursos de formación de alpinismo específico" y sostiene que "no pasa nada por aplazar determinadas actividades si las condiciones no son las favorables teniendo en cuenta nuestras capacidades. Hay otras opciones menos peligrosas para realizar en el Pirineo mientras la situación sea complicada". Escucha la entrevista en COPE.