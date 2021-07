Lambán confirma que Aramón no comprará Candanchú pero negocia un acuerdo para garantizar su apertura

El Gobierno de Aragón ya está en conversaciones con la empresa que gestiona la estación para intentar que finalmente sí pueda abrir. Y es que el cierre supondría un duro golpe para la economía de la zona. Aunque el presidente Lambán afirma que quiere ayudar a la estación, también tiene claro que el ejecutivo autonómico, a pesar de las restricciones sanitarias, "no es el culpable de los problemas económicos de la empresa".En este sentido, Lambán recuerda que "en el valle hay otra empresa privada que está preparando la temporada sin problemas".

La solución a largo plazo para que la estación de Candanchu sea viable puede estar en los fondos europeos de recuperación. Sin embargo, estos no llegarán a corto plazo y por eso se busca una solución momentánea de cara a la próxima temporada de esqui. Una solución que no pasará porque Candanchu se integre dentro del grupo Aramon. Tal y como ha subrayado Lambán, "Aramón está absolutamente imposibilitada para acceder a la compra por razones financieras". Teniendo en cuenta el impacto de la no apertura "trabajaremos para que la estación se abra".

Lambán afirma que se está en conversaciones con la Diputación de Huesca, pero quiere llevar todas las negociaciones con discreción. Sobre las peticiones de una reunión por parte de los alcaldes de la zona, Lambán afirma que ese encuentro se producirá solo cuando el ejecutivo tenga algo que comunicar.