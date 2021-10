Jupol insiste en la necesidad de un nuevo emplazamiento de la Comisaría de Jaca

Comunicado de Jupol

Este sábado 2 de octubre fueron los Santos Ángeles Custodios, patrón y día de la Policía Nacional, en Huesca se celebrarán el lunes 4 mediante un acto institucional y en Jaca el miércoles 6, por este motivo desde Justicia Policial, JUPOL, Sindicato Mayoritario del Cuerpo Nacional de la Policía queremos:

En primer lugar, felicitar a todos los policías de la provincia oscenses, de cada una de sus plantillas, Comisaría Provincial de Huesca, Comisaría Local de Jaca, Comisaría de Canfranc, Unidades de Documentación de Fraga y Monzón y Unidad de Policía Adscrita del Gobierno de Aragón, es nuestro patrón, es nuestro día, el de TODOS, por ello queremos felicitar especialmente a los Policías que van a ser condecorados accediendo en la Real Orden al mérito policial, nuestra más sincera enhorabuena compañeros.

Aprovechamos la ocasión para poner en valor la profesionalidad de toda la plantilla de la provincia de Huesca, en cada una de sus múltiples funciones y unidades, especialmente durante la pandemia por la Covid19 que este año aún nos ha azotado, esperando que por fin finalice y todos podamos volver a la normalidad. Sin olvidar el gran trabajo que realiza el Grupo 1º de Estupefacientes de Policía Judicial de la Comisaría de Huesca, siendo un referente a nivel nacional y logrando aprehensiones de gran importancia, sin que su labor haya sido recompensada este año, esperamos que esta anomalía sea subsanada el próximo año.

JUPOL-Huesca quiere transmitir a los medios de comunicación del altoaragón varias impresiones respecto a la situación de la Policía Nacional en la provincia.

Queremos aprovechar la ocasión para recordar que la Comisaría Provincial de Huesca tiene un catálogo de puestos de trabajo desfasado de hace más de 10 años que debe ser ampliado. Huesca capital, tiene carencias de personal graves por lo que necesita más efectivos para garantizar un servicio óptimo y de calidad al ciudadano.

La comisaría actual de Jaca, pese a la reforma (que afecta fundamentalmente al área de detenidos), su ubicación y sus características arquitectónicas no reúnen las condiciones necesarias para un uso policial, no puede ofrecer un servicio digno al ciudadano ni garantiza a los policías que prestan servicio en ella unas condiciones mínimas de calidad y seguridad. Es cierto que gracias al trabajo sindical se ha realizado una obra con una importante inversión de más de 200.000 EUROS de la planta calle, pero no subsana las graves carencias que sufre el edificio actual como ya anunciamos y denunciamos que ocurriría.

Por ello desde JUPOL seguimos luchando para conseguir unas nuevas dependencias y que la Comisaría de Jaca se traslade a un nuevo emplazamiento, de este modo se solucionaría la problemática actual que afecta a las plantillas de Jaca y Canfranc e incluso otras unidades que se desplazan habitualmente hasta Jaca o la frontera. Respecto a este punto, parece que todo va en el buen camino, pronto Jaca podría disponer de unas nuevas dependencias policiales en otro emplazamiento, por ello pedimos a todas las administraciones que hagan todo lo que este en su mano para que sea una realidad. La Unidad de Policía Adscrita (UPA) del Gobierno de Aragón cada vez tiene más competencias, por lo que necesitaría más personal y mejores medios.

El día de la Policía es un día de celebración, que queremos compartir con TODA la ciudadanía de la provincia oscense, la Policía Nacional junto a la Guardia Civil somos los garantes del estado de derecho y del bienestar, encargados de hacer cumplir la ley y la Constitución en definitiva de las reglas democráticas de las que disfrutamos como sociedad, VIVA LA POLICÍA NACIONAL. VIVA ESPAÑA