JUPOL Huesca denuncia la falta de Policías Locales en Jaca

Justicia Policial, JUPOL, sindicato Mayoritario de la Policía Nacional quiere denunciar públicamente que la ausencia de Policías Locales en Jaca está afectando y mermando considerablemente al servicio de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y puede crear situaciones muy peligrosas tanto para la población jacetana en general como a los propios agentes de policía en particular. La ausencia total de Policías Locales en Jaca deja única y exclusivamente, a la ya mermada plantilla de la Policía Nacional, como único servicio de emergencias en la ciudad, no existiendo además servicio de UVI Móvil 24 horas que atienda las emergencias médicas de la ciudad, siendo los agentes de la Policía Nacional los que se tienen que hacer cargo de cualquier tipo de emergencias o eventualidad que exista. Es ahí donde radica el principal problema y peligro para la seguridad de los vecinos y visitantes de la ciudad. La Policía Nacional está asumiendo servicios no prioritarios que no le competen y son exclusivos de la Policía Local, lo que le impide atajar otros más graves o incluso cabe la posibilidad que puedan quedar desatendidos. A la vista esta unas imágenes del pasado fin de semana, donde una multitud de jóvenes se encontraban en la vía pública a altas horas de la madrugada, en tono festivo sin mascarillas ni respetar las distancias de seguridad pese a la situación pandémica en la que nos encontramos. La ausencia de Policías Locales se debe a la falta de efectivos en la plantilla, así como a una posible conflictividad laboral que no ha atajado en consistorio jacetano en tiempo y forma. Desde JUPOL “queremos aprovechamos esta nota de prensa, para pedir a las autoridades que resuelvan esta problemática de forma urgente y no se dilate en el tiempo porque la situación es insostenible y no queremos tener que lamentar nada grave”, “Aprovechamos además, para solicitar un verano más, UVI móvil las 24 horas para la ciudad de Jaca y su entorno, no alcanzamos a entender como no existe ese servicio dada la gran población que se congrega.”