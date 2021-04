Juan Manuel Ramón: "Nos quedan días muy duros y hay que llevar al extremo las precauciones"

El portal de Transparencia del Gobierno de Aragón ha notificado 19 casos positivos en Jaca este miércoles. Una cifra muy elevada que Jaca no registraba desde el mes de octubre. El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha mostrado su preocupación, que se extiende a toda la corporación municipal y ha avisado de que "las previsiones son peores para los próximos días porque esto solo es el inicio". De hecho, dice que "estamos en un tsunami no en una ola". Al inicio de la Semana Santa los índices en Jaca eran mínimos y, ahora, la tasa se ha duplicado.

El primer edil sostiene que, aunque seguramente haya afectado el puente festivo, "nos hemos relajado y parece que no aprendemos y solo hacemos caso cuando los datos son malos y, desgraciadamente, esos datos ya los tenemos". Pide extremar al máximo las precauciones porque la situación es grave, Recuerda que "el virus se está propagando rápidamente y está menos controlado que en otras ocasiones porque no estamos hablando de núcleos cerrados". Además, incide en la gravedad de los síntomas y en las personas jóvenes que están ingresadas. Y es que "al vacunar a los mayores, a los más vulnerables, da la sensación de que podemos relajarnos y no es así. Las medidas no se han eliminado y son las mismas".

De cara al Primer Viernes de Mayo, Juan Manuel Ramón ha sido muy claro y pide que "en el caso de que se hayan organizado quedadas entre amigos y familiares no convivientes, se desconvoquen y no se hagan". Este tipo de situaciones hacen relajar las medidas. El Ayuntamiento, como es habitual y más, ahora, está en contacto permanente con el Departamento de Sanidad que, según el primer edil "está mirando Jaca con lupa y veremos si se toman algunas medidas conforme avancen los días". Además ha recordado que el fin del estado de alarma el 9 de mayo no implica el fin de las restricciones. No te pierdas la entrevista en COPE.