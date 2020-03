Juan Manuel Ramón: "Los bulos que inciten a incumplir la normativa son delitos graves"

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha hablado en COPE de cómo Jaca está viviendo el estado de alerta. Ha señalado que "la gente tiene que entender que nos jugamos la salud y a cualquiera nos puede afectar". En este sentido, ha resaltado que "aunque no se comparta la normativa, hay que cumplirla, hay gente que todavía no se lo toma en serio". No obstante, "se está respondiendo mayoritariamente", señala.

Igualmente ha alertado sobre informacines erróneas que pueden aparecer en redes sociales con comentarios que pueden dar lugar a equivocación y "hacer comentarios que incidan a inclumplir la normativa, puede provocar psicosis, bulos y afectar de lleno a la estructura sanitaria y de prevención establecida y eso es un delito grave". Por eso, llama a la tranquilidad recordando que todos los servicios púbicos están funcionando con normalidad.

En cuanto a las sanciones, ayer se interpusieron cinco y se suelen dar en personas reincidentes o que intentan "hacer trampas". El servicio informativo que se está prestando por parte de todas las administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad es importante y diario.

