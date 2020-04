Juan Manuel Ramón: "Jaca no tiene un porcentaje de contagios de los elevados"

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón ha señalado en COPE que "aunque no hay datos oficiales concretos porque solo conocemos los del centro de salud y los casos por el boca a boca, el porcentaje de afectados en Jaca no es de los elevados". A su vez, ha dicho que no se puede decir que la situación es buena cuando ha habido fallecidos. De momento sigue confirmando tres decesos.

Por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando para ayudar a paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. En este sentido ha explicado que se ha aprobado una partida de 200.000 euros fara las familias más vulnerables y ha incidido en que el dinero va dirigido a las familias que se encuentran en situación crítica por la crisis sanitaria actual.

También ha señalado que las ayudas que se vayan dando no saldrán de las inversiones puesto que continuar con ellas permite avanzar y mantener el trabajo en las empresas encargadas de realizar los trabajos. Por ello, la idea es sacar dinero de los gastos y no de las inversiones.

En cuanto a la situación del sector empresarial y comercial, el primer edil ha recordado que hoy mismo se han comenzado con las encuestas que se van a realizar de forma individual para valorar de forma particular el sector y así diseñar un plan de ayudas, subvenciones o créditos blandos.

Los ciudadanos han planteado algunas preguntas que el alcalde ha contestado.

En primer lugar, ha valorado la gestión del gobierno de España en esta crisis y ha hablado de la no suspensión de actos multitudinarios días antes del comienzo del estado de alerta. En esta cuestión, Juan Manuel Ramón ha destacado que el problema ha residido en saber cuándo cortar porque pocos días antes del inicio de la alerta, las informaciones que llegaban eran que la gripe era mucho peor que el coronavirus. "Con la información que tenemos ahora se podría haber tomado la decisión de suspender no solo el 8M sino todos los actos".

No te pierdas la entrevista en COPE