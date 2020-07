Juan Manuel Ramón: "En Jaca estamos bien. Hay que evitar que algunos casos se conviertan en brote"

El alcalde de Jaca Juan Manuel Ramón ha repasado en Cope los aspectos más destacados de la actualidad. Puedes escuchar la entrevista al completo en nuestro podcast.

COVID EN JACA

“La ciudad está bien. No deja de haber cierta inquietud por los nuevos casos que han aparecido pero hemos vivido con casos durante todo este periodo, esperemos que no se extienda, que no haya contagio comunitario. Que no casos que han aparecido no se conviertan en brote. Tenemos casos localizados y se está trabajando en saber hasta dónde llegan y si se han extendido o no. Hay gente que está aislada y lo que planteo es que cualquier persona que tenga dudas sea lo más prudente posible, y todos en general respetuosos con las normas sanitarias”

NUEVO CONCEJAL

El alcalde tuvo palabras para el nuevo concejal socialista Manu Díez, que tomó posesión ayer: “Es una persona joven que tienen que aportar mucho en el futuro al municipio. Asumirá las mismas competencias que su predecesora por lo que se ocupará de medio ambiente, de movilidad y de emprendimiento. Por lo que tendrá mucho trabajo”.

INVERSIONES EN EL PLENO

"Se destinan 120.000 euros para dotar de energias renovanles a instalaciones municipales, proyectos de adecuación del Palacio de Congresos y la segunda planta del Casino de la calle Echegaray y también hay una partida importante para el asfaltado de la pista de Oroel. Además partidas para gastos que hemos tenido por la pandemia y dotasrde más medios informáticos por su tenemos que volver a más teletrabajo”