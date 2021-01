Juan Manuel Ramón: "Jaca está unida y no hay que dejar de reivindicar"

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha hablado hoy en COPE de lo ocurrido el pasado viernes tras la concentración. Un grupo de manifestantes increparon al primer edil y los concejales que lo acompañaban. Un hecho que ha provocado una condena unánime por parte de los grupos políticos, asociaciones y del propio movimiento SOSPirineos. El alcalde ha defendido la unidad de jaca. "Lo del viernes fue una muestra de unidad entre los valles pirenaicos, empresarios, colectivos y representantes políticos". La nota negativa, "algunos que no soportan esa unidad y que tienen que crispar y separar. y, por tanto, sacan su agresividad y la escenifican para hacer daño a esa unidad". Además, sostiene que "estas personas defienden otros intereses que no son los de la mayoría".

Igualmente, defiende el trabajo que realizan todos los representantes políticos, no solo del PSOE sino del resto de grupos. "Todos hacemos las gestiones que están en nuestra mano y, por nuestra parte, no salimos todos los días a decir y a contar las llamadas que realizamos y todo lo que hacemos". En este sentido, dice que "el que piensa que no nos implicamos lo suficiente, tiene un gran desconocimiento". Juan Manuel Ramón ha querido agradecer el apoyo de todos y de SOSPirineos "que no son los que agitaron después. Ellos estaban en la concentración" y subraya que "no debemos parar de reivindicar porque, además, tener a la sociedad dentrás, nos da más fuerza para reivindicar". A los que opinan que el alcalde no debía haber ido a la concentración, les dice que "estamos allí para representar a nuestros ciudadanos y los que nos quieren quitar representación se equivocan". Por último, reitera que "la confrontación no es necesaria ni conveniente. Se está intentando generar tensión entre los propios empresarios para que alguno pierda los nervios y eso no lleva a ningún sitio".

El primer edil ha explicado, por otro lado, que de momento hay 127 personas apuntadas en la lista para formar parte del Plan de Empleo anunciado por el Gobierno de Aragón. Se tendrán que estudiar los requisitos de cada una para conformar la lista definitiva y espera que se aproeba cuento antes, esta misma semana.