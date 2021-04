Juan Manuel Ramón: " Invito a que el himno se cante en los balcones, como el año pasado"

Quedan pocos días para que los jaqueses celebren el día grande de la ciudad. Esto, en la teoría porque este año no hay fiesta. El Decreto que prohibe las fiestas y eventos populares está en vigor hasta el 9 de mayo y la fiesta de Jaca es el día 7. Además, Jaca se encuentra en una situación de repunte de casos positivos y de hospitalizaciones de personas de todas las edades. El alcalde de Jaca, Juan Manual Ramón, ha explicado en COPE que "aunque no está totalmente confirmado, parece que la cepa británica está y ataca de forma más agresiva a personas de cualquier edad".

En este contexto, y, aunque los datos sanitarios fueran mejores, no habrá fiesta porque está prohibido y esto es lo que el Ayuntamiento de Jaca recuerda a la ciudadanía porque el año pasado la población estaba confinada y no quedaba más remedio que permanecer en casa pero ahora sí que se puede salir a almorzar o a comer. Juan Manuel Ramón incide en que "se puede salir a pasear o a comer como cualquier día normal cumpliendo con todas las medidas de prevención pero, en ningún caso se puede almorzar en espacios públicos o juntarse en la calle". En los establecimientos hay que cumplir la normativa pero también es imprescindible hacerlo en casa porque también hay normas "y no nos podemos juntar más de lo permitido". El himno del Primer Viernes de Mayo no se emitirá a través de la megafonía de la ciudad precisamente para no incitar a la gente a salir a la calle. Se retransmitirá a través de las emisoras de radio locales "e invito a cantar el himno en los balcones igual que el año pasado".

El primer edil ha subrayado que se incrementará la presencia policial "y será muy similar a la que hay en cualquier Viernes de Mayo normal. Confío en que la población sea responsable pero, por si acaso, habrá más vigilancia". Y es que, la situación económica en Jaca y el el valle no está para bromas. "Nos estamos jugando el verano después del invierno tan horrible que hemos tenido", señala. No te pierdas la entrevista en COPE.