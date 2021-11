JSPN sigue su lucha para evitar la construcción de la variante por el norte de la ciudad

La Asociación Jaca Sin Perder el Norte está molesta con las informaciones que se vierten desde el Ayuntamiento de Jaca, en concreto por el alcalde, que dan por zanjada la reivindicación de este colectivo. Por este motivo, han celebrado una rueda de prensa con el objetivo de “explicar y aclarar la situación judicial en la que se encuentra la variante de Jaca”.

En la comparecencia, ha sido el abogado de la asociación, Jaime Doreste, quien ha explicado esta situación. Doreste ha señalado que aunque no se admitió el primer recurso, hay otro recurso contencioso-administrativo que continúa con el que se pide la invalidez de la Declaración de Impacto Ambiental de los tramos no ejecutados de las autovías ya que las circunstancias han cambiado”. En este sentido, el abogado habla de cambios en el crecimiento urbano, en espacios protegidos y de especies en peligro de extinción. También apunta que “ya no existe el proyecto de autovía por Canfranc hacia Francia”.

La previsión del abogado es que la sentencia a este recurso pueda estar lista el próximo verano si no hay contratiempos. Además, no descartan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la sentencia no resulta favorable.

Los Presupuestos Generales del Estado dotan con una partida testimonial de 100.000 euros a la variante de Jaca. Sigue sin haber una apuesta firme para esta infraestructura, algo que la asociación achaca “a la falta de convencimiento del Ministerio e incluso a la presión social”.

Por su parte, la presidenta de JSPN, Margarita Langa, ha opinado sobre las declaraciones que la corporación municipal realiza en relación a que sin la variante, el tráfico pesado y de mercancías peligrosas discurre por el centro de la ciudad y pasa por colegios o residencias de mayores. En este sentido, matiza que “también hay colegios y residencias de mayores además de un hospital en la zona norte que es por donde se pretende hacer la variante”. En definitia, “no se puede trasladar el problema del sur al norte”. Langa pide “empatía, justicia y honestidad” por este motivo.