José Ricardo Abad: "Sin movilidad, sobramos dos terceras partes de las empresas del territorio"

José Ricardo Abad regenta Intersport Jorri. Hoy ha hablado en COPE para manifestar su sentir en relación a la crisis económica que los negocios sufren.

Incide en que la situación en Jaca es muy complicada porque "está estructurada y pensada para el turismo y sin movilidad, sobramos dos terceras partes de las empresas del territorio". En este sentido, ha explicado que "el 80 por ciento del volumen de facturación es de gente de otras comunidades, también de otros puntos de Aragón". Ahora, estamos trabajando con gente de la zona que "es consciente de la situación y quiere apoyar el comercio local. Viene gente de Jaca, valle de Hecho y Ansó, Valle de Tena y de Huesca pero, al final, esto supone aproximadamente un 10% de la facturación.

"Jorri" ha dejado claro que "respetamos mucho el tema sanitario pero la crisis económica está llegando a unos niveles insostenibles". Sostiene que se han tomado decisiones que son "una locura porque se autoriza a una persona nacida en Jaca y que vive en Madrid, a venir en nochevieja a ver a su madre pero al día siguiente, en año nuevo, no puede ir a esquiar. Prohibir Navidad es poco popular". Sobre las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón, valora que se preocupen de las personas sin trabajo que no pueden acogerse a un Erte pero "no me convence" porque "en la montaña no queremos limosnas, queremos trabajar", concluye.