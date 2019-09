Jesús Gericó lamenta el trato "diferente" que padece Sallent al no contar con el primer ciclo de la ESO

Ante el inicio del curso escolar, el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha emitido un comunicado en el que vuelve a reivindicar la implantación de 1º y 2º de la ESO en el municipio a raíz de conocerse que la localidad de Benabarre contará con un Centro Integrado este curso. El primer edil ha mostrado su satisfacción por esta noticia pero, a su vez, critica el trato "diferente" que padece Sallent en este sentido.

El comunicado dice lo siguiente:

Leo con satisfacción y con cierta envidia la siguiente noticia: Benabarre contará con Centro Integrado el curso escolar 19/20

Alegría, porque un pueblo, una Comarca de la España vaciada dispondrá de unos mejores Servicios Educativos, evitando riesgos de transporte innecesarios, y aumentando la posibilidad de asentar población en su territorio.

Envidia sana también. Llevamos tiempo reivindicando sin éxito Primero y Segundo de la ESO , para nuestra localidad, para Sallent de Gállego.

Por ratio, ni los 18 niños del CRA Ribagorzano, ni los doce niños de nuestra localidad cumplirían los baremos que marca el Departamento de educación aragonés, sin embargo Benabarre ha sido bendecido con un Centro Integrado y Sallent no.

¿Por qué este trato diferente y diferenciador? ¿Tienen que gobernar desde Zaragoza pensando en el color político del alcalde que gobierna en cada una de las localidades de nuestro territorio? ¿Pesa más para el Pignatelli, Alfredo Sancho, alcalde socialista de Benabarre, que Jesús Gerico alcalde popular de Sallent de Gállego? ¿Son más aragoneses los niños del CRA de la Ribagorza Oriental que los niños sallentinos? ¿Tienen al final los mismos derechos unos y otros, o unos son aragoneses de primera por estar gobernados por un socialista y los otros de segunda por estar gobernados por un alcalde del Partido Popular?

Cincuenta y cuatro niños dice la noticia se desplazan a Graus. Localidad ubicada a 19 km de Benabarre con un desplazamiento aproximado de 16 minutos. Una población la de Benabarre ubicada a 792 m sobre el nivel de mar, frente a los 1305 metros de altitud de Sallent de Gállego, con lo que esto significa respecto a las inclemencias meteorológicas.

Aproximadamente cincuenta escolares se desplazan desde Sallent a Biescas y Sabiñánigo, sea otoño, invierno o primavera. Siendo de 20 a 25 niños de esos 50, los que centran nuestra legítima reivindicación, en su desplazamiento a la localidad de Biescas cada mañana a las 7 horas y 40 minutos.

Los Sallentinos amamos a nuestro pueblo, nos gusta pese a su climatología adversa y queremos seguir viviendo aquí, y los niños quieren disfrutar de el y educarse aquí el mayor tiempo posible, y los padres quieren que sus hijos no tengan que desplazarse desde los 12 años y correr riesgos innecesarios, sobre todo cuando ven que cuentan con un colegio con la capacidad suficiente para atender sus necesidades educativas.

La política debe servir para defender los intereses de la gente a la que representamos y mejorar su calidad de vida, y no se puede tener un trato distinto ante situaciones parecidas, sobre todo cuando parece que obedecen al color político del alcalde que reivindica lo que consideran de justicia sus vecinos.

Cuando se forma un cuatripartito para gobernar nuestra comunidad, heterogéneo no, lo siguiente, se dice que se anteponen los intereses de Aragón y de los aragoneses, frente a los fines partidistas y profesionales de los políticos de turno. No sabría que emoticono utilizar. Sorpresa, incredulidad, carcajada, enfado…..

Estos cuatro partidos del cuatripartito, pasan fácilmente a considerar aliados y compañeros de gobierno, a los que hasta ahora eran rivales y enemigos acérrimos, de reprobar consejeros, a compartir mantel. Sean de izquierdas, de extrema izquierda, de derechas o de mas allá de la

derecha, es lo que tiene la política de ahora… pero ustedes han perdido todo su crédito.

Solo pido que estos pactos “contranatura” no afecten a los vecinos gobernados por otras opciones políticas, a las que por cierto alguno de ustedes ha renegado recientemente y sin despeinarse, dejando perplejos a muchos de sus votantes por un puñado de sillas.

Si los ratios no se cumplen, sea una zona “socialista” o “pepera”, por decencia, para todos el mismo rasero. Como diría algún dirigente político del puzle gubernamental aragonés. SIN REBLAR. Soy aragonés, sallentino, alcalde, padre, represento a un pueblo de la España vaciada y desde luego que a mi y a nuestra Corporación y Pueblo nos cuesta reblar.