El PP de la Jacetania muestra su malestar por la “pésima” gestión del GA en relación con la Comarca

El Grupo del Partido Popular en la Jacetania ha manifestado su malestar por la “pésima” gestión del GA en relación con la Comarca. Los populares insisten en que ya las medidas sanitarias adoptadas por el ejecutivo aragonés durante la temporada invernal supusieron “un duro mazazo” para la ya mermada economía de la zona, a lo que añaden unos criterios “dubitativos y confusos” del Ejecutivo de Lambán.

En particular, dos son los frentes que preocupan especialmente a los populares. En primer lugar, la incertidumbre sobre las decisiones que pueda adoptar el GA ante la próxima temporada invernal, “puntal para la economía de la Comarca”. La alarma se ha incrementado tras el anuncio del consejo de dirección de Candanchú y las decisiones que finalmente adopte Lambán. Como telón de fondo, Cristina Muñoz, portavoz en la Comarca, insiste en que la falta de ayudas por la inexistencia de un Plan de ayudas al sector de la nieve ha sido determinante, y no se pueden hacer parches ni vivir todos los años de un Plan remonta”, señala la portavoz comarcal, Cristina Muñoz. Para el Grupo Popular, es más que evidente que el Gobierno de Aragón debe implicarse de un modo u otro para buscar una solución no ya solo para esta temporada sino para el futuro.

Por otro lado, la preocupación popular ante los planes del GA sobre las megacentrales fotovoltaicas. El PP comarcal espera más concreciones del anuncio de Lambán de beneficios en el recibo de la luz en los municipios afectados y, mientras, persiste la duda sobre el alcance real de esa medida y si sería capaz de compensar la evidente afección en una zona que vive principalmente del turismo, y cuya riqueza natural y paisajística atrae a turistas para su disfrute, tanto a través de los deportes de invierno como para realizar rutas senderistas, BTT, etc... ”o buscar simplemente tranquilidad y calidad de vida”.

La alarma en la Jacetania se agravó recientemente tras las declaraciones del Consejero Aliaga sobre el tema de las fotovoltaicas, “que tanto pueden afectar a la Jacetania, y que nos han causado gran asombro”, argumenta la portavoz popular. “De modo contradictorio escuchamos cómo afirmaba que no se haría nada sin el respaldo de la gente del territorio para, justo después, advertir que si los Ayuntamientos se oponían a los derechos de las empresas que cumplan con la legislación, tendrían consecuencias legales y responsabilidades patrimoniales”. Cristina Muñoz se pregunta que “si los proyectos en trámite han superado todos los trámites administrativos, ¿qué margen se les deja entonces a los Ayuntamientos para decidir lo que consideran mejor para su territorio?”.

“Todos apostamos por las energías renovables, pero con cabeza, con un estudio serio, riguroso, sensato y coherente, por la afección que supone en determinados territorios”. Los populares de la Jacetania consideran imprescindible “hacerlo bien, a conciencia”, y vuelven a reiterar la propuesta que el Grupo Comarcal Popular presentó en junio, en la que se defendía que el Gobierno de Aragón elabore un Plan con el objeto de regular y ordenar territorialmente los recursos energéticos de la Comunidad Autónoma, “con un especial énfasis en la participación de los ayuntamientos”, en el que se deberían especificar las ubicaciones idóneas para la instalación de estas grandes plantas fotovoltaicas que garanticen la protección de la biodiversidad y del paisaje y minimicen el impacto sobre la economía de nuestros pueblos. “Queremos fijar población y con estas concesiones vamos en sentido contrario”, afirma la portavoz popular. Para los populares comarcales “no se puede dejar morir la economía de una Comarca y sin embargo parece que es lo que el ejecutivo de Lambán busca”.

“Que cuente con los Ayuntamientos, los escuche y respete su opinión —concluye Cristina Muñoz—. El Gobierno de Aragón está adquiriendo una gran deuda con este territorio y esperamos que dé solución cuanto antes a los actuales problemas y no nos genere otros”.