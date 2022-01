Excepcional respuesta en la campaña de donación de sangre y médula

Más de un centenar de personas han acudido esta mañana al Palacio de Congresos de Jaca en el primer día de campaña de donación de sangre y médula impulsada por el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Muchos de ellos se han inscrito como donantes de médula. El llamamiento de la familia del pequeño Marco, que sufre leucemia linfoblástica aguda tipo b ha hecho que muchos ciudadanos hayan acudido para realizarse un análisis de compatibilidad de médula.

La muestras se pasarán a un registro general de donantes y todas estas personas ayudarán a muchos enfermos que lo necesiten. Uno de los médicos del Banco de Sangre que ha estado esta mañana en el Palacio de Congresos es Sergio Osoianu y ha explicado que han recibido muchas llamadas "no solo de ciudadanos aragoneses sino de otros lugares fuera de la comunidad".

En cuanto a los requisitos para donar, preferentemente menores de 40 años, buen estado de salud, sin enfermedades o medicaciones específicas y no pesar menos de 50 kilos. La muestra pasa formar parte de un registro general por lo que los donantes pueden ser requeridos desde cualquier parte del mundo aunque no tendrán que acudir a ese lugar, lógicamente "sino que se realziará la extracción de médula en el hospital más cercano". Este mismo médico ha explicado que "puede que no se encuentren personas compatibles con Marco en Jaca pero sí para otras personas en el mundo por lo que Marco podría encontrar también una persona compatible en otros lugares".

La respuesta ha sido extraordinaria y mañana viernes se volverán a realizar más extracciones de sangre en el mismo horario, de 9.30 a 13.00h.