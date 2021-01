El PP de Jaca urge al equipo de gobierno a reconsiderar propuestas que no ha aceptado para paliar la crisis

El PP en el Ayuntamiento de Jaca considera una gestión “insuficiente, poco ambiciosa y lenta” del Equipo de Gobierno en las medidas para paliar los efectos de la pandemia. Los populares, que en abril de 2020 presentaron su primera batería de propuestas y una oferta de trabajo institucional conjunto, "han visto cómo han sido eludidas al tiempo que el tripartito adoptaba decisiones que, en su opinión, no respondían al alcance real de la crisis, por ello no han dejado de insistir y han continuado registrando una tras otra diferentes propuestas encaminadas a mejorar la dramática situación", explica la formación en nota de prensa.

Si bien el gobierno municipal ha asumido alguna de las sugerencias populares durante los pasados nueve meses, el grueso de “soluciones activas” expuestas no llegó a prosperar. En ese tiempo, "el tripartito se negó a asumir propuestas del PP como un plan urgente de pago a proveedores, el abono de las cuotas de autónomos y otras ayudas destinadas directamente al ahorro en las empresas y ciudadanos. Ni la revisión del IBI y de tasas municipales, con mínimas excepciones, encontraron eco en el gobierno municipal. En el debate para los impuestos municipales para 2021, el PP no pudo conseguir la exención de las terrazas, rebajas del ICIO --además del IBI-- o de licencias que afectan de manera directa a las pymes y los autónomos jaqueses. No se aceptaron sus propuestas de becas de estudio o el uso de remanentes para ayudas directas", señala.

A su vez. subraya que "la actitud del tripartito, que frenó esas iniciativas entre muchas otras, ha llevado a los vecinos de Jaca y su tejido empresarial y comercial a perder ocasiones y beneficios que son de competencia municipal". La crítica del PP, precisamente, se basa en que el gobierno del Ayuntamiento ha sido “incapaz” de gestionar sus propios recursos y ponerlos al servicio de la crisis de la COVID-19. El PP urge al tripartito a admitir con urgencia las posibilidades que ha dejado en el camino y a adoptar de inmediato soluciones de su competencia, en tanto y cuanto llegan las ayudas regionales y estatales. En ese sentido, defienden como criterio general “a 0 ingresos, 0 impuestos” e insisten en una batería de medidas “que solo tienen como freno la voluntad del gobierno municipal”. Los populares vuelven a insistir en incrementar las ayudas directas con los remanentes de Tesorería, exenciones de buena parte de las tasas a la hotelería y la hostelería, y el aplazamiento sin intereses del pago del resto de los tributos municipales a todas las empresas, pymes y autónomos. Otras medidas contemplan la reducción del horario de zona azul las 18 h, igualar o superar el importe de los bonos comercio al destinado a rehabilitación de viviendas rurales --el ARI de los pueblos-- y agilizar todas las licitaciones y obras municipales con presupuesto asignado.

“Las capacidades del Ayuntamiento para ayudar a sus vecinos no pueden estar vinculadas a intereses políticos”, argumenta el PP, “y el tripartito tiene que reconsiderar cuando aún estamos a tiempo todas las medidas que hemos defendido sin éxito desde el inicio de la pandemia. Un gobierno municipal hace bien apoyando testimonialmente las reivindicaciones de sus vecinos, por supuesto, pero lo que realmente se espera de él es que gestione bien sus propios recursos”. Los populares instan a los partidos que conforman el gobierno a reivindicar los intereses de Jaca ante sus jefes de Zaragoza y Madrid. Al respecto, recuerdan las manifestaciones de la portavoz socialista en las que afirmó que llevaban una semana en contacto con el gobierno de Aragón y se preguntan “qué han estado haciendo hasta hace siete días”, concluye