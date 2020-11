Jaca es una ciudad en la que nunca se ha dado mucho la alta aristocracia

El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos habla hoy de la alta aristocracia de Jaca. Primero, nos habla del escudo de Jaca en el que se aprecia una corona condal, tiene perlas. No obstante, y siendo Jaca capital del reinio, la alta aristocracia no tuvo gran presencia. Cuando Sancho Ramírez se decidió a poblar Jaca lo hizo con la intención de que viniera gente a trabajar y que, además, trajeran oficios aprendidos. Y llegaron zapateros, herreros, tejedores... Y, para protegerlos, en los fueros incluyó que no se pudieran dar ni vender sus fincas ni a la iglesia ni a la nobleza. Jaca, dice Moreno fue "una ciudad de hombres libres" sin estar bajo la mano de ningún Conde. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.