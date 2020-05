Jaca repartirá equipos de protección a los negocios

Con el inicio de la fase de desescalada, los negocios que van a empezar a abrir están preocupados por la falta de equipos de protección ya que de no disponer de ello, no pueden realizar el trabajo con garantías, En este sentido, Jaca, y así lo ha anunciado el alcalde, Juan Manuel Ramón en COPE, va a repartir material y asesorar si hace falta a todos los negocios que lo soliciten. El que necesite material tiene que solicitarlo a fomento@aytojaca.es.

Por otro lado, el primer edil ha dicho en COPE que hay unas cuarenta familias de Jaca que van a participar en el estudio de seroprevalencia lanzado por Sanidad. Además, ha recordado que las cifras de contagio en Jaca siguen siendo bajas.

También ha señalado que se está estudiando la posibilidad de ampliar las terrazas ya en verano. En este sentido, ha subrayado que "la ordenanza municipal es clara y refleja dónde puede haber terrazas y dónde no. No obstante, aquellos que cuenten con espacio disponible podrán pedir una ampliación pero habrá otros que no". Igualmente ha explicado que están a la espera de recibir un informe técnico para eliminar la tasa.