Jaca registra 16 casos y el alcalde pide "prudencia" a la población

El portal de Transparencia del Gobierno de Aragón ha notificado este jueves 16 casos en la zona de salud de Jaca. Una cifra alta pero que tampoco ha sorprendido en exceso porque ya se apreciaba un aumento de casos en los últimos días. El alcalde de la ciudad, Juan Manuel Ramón, ha explicado que le consta que "no es un caso aislado y los ámbitos son diversos". En este sentido, ha apuntado que "nos consta que hay casos en el ámbito escolar, en alguna empresa y en alguna familia sin vacunar". El prider edil espera que los contagiados "tengan síntomas leves y lo pasen lo mejor posible" a la vez que ha sybrayado que "dado el alto grado de vacunación en Jaca, esperamos que la salud de las personas no sea grave".

Juan Manuel Ramón ha hecho un llamamiento a la "precaución". Las cifras no son las peores que ha tenido la ciudad de Jaca ya que en algunos momentos, registraba hasta 40 casos diarios. No obstante, esto sirve para que vecinos y visitantes se conciencien de que el virus no se ha ido "y que encaramos fechas muy importantes para nuestro desarrollo social y económico y, aunque los datos de vacunación son buenos, no nos podemos confiar".

En cuanto a la posibilidad de implantar medidas más restrictivas, el alcalde no considera que se esté valorando, de momento. Habrá que ver cómo evolucionan los contagios. De hecho, "esperemos que, en unos días, volvamos a los niveles anteriores con ninguna incidencia y volvamos a los parámetros normales".

De momento, no hay que relajarse "y seguir llevando la mascarilla cuando toca y mantener las distancias de seguridad".