Jaca se queda sin Mundial de Hockey Femenino por el coronavirus

La Federación Internacional de Deportes de Hielo ha decidido suspender los mundiales de hockey que se iban a disputar en el mes de marzo. Uno de ellos, el Mundial Femenino División 2 Grupo A de Jaca en el que iban a participar las selecciones de España, Letonia, Gran Bretaña, Méjico, Corea del Norte y China Taipei. El alcalde de Jaca ha explicado en COPE que llevaban días a la expectativa “porque sabíamos que era una posibilidad. Como mínimo ya sabíamos que Corea no iba a participar”. No ha sido una sorpresa pero el primer edil ha señalado que “no es agrabable porque teníamos mucha ilusión en celebrar este campeonato y también habrá afecciones económicas y de promoción aunque no las calificamos de graves porque Jaca acoge numerosos eventos de gran nivel”. “Lo preocupante, dice el alcalde, “es entrar en esa dinámica de suspensión de eventos porque es cierto que nuestro turismo no se apoya solo en los eventos pero la desestacionalización también se basa en ellos y si las cancelaciones se empiezan a extender a otros eventos, otros niveles y otras disciplinas, eso podría conllevar una afección mayor.

La federación se volverá a reunir en Zurich a mediados de marzo y evaluará el impacto de estas cancelaciones con respecto a cualquier compensación financiera por los costes para los organizadores de los torneos y equipos participantes. Mientras tanto, se seguirán evaluando las consecuencias del coronavirus para organizar campeonatos a partir de abril.