El PP de Jaca presenta una propuesta para incentivar el Camino de Santiago Francés por Aragón

Los populares afirman que desde que se aprobó la Directriz Especial de Ordenación Territorial del Camino de Santiago-Camino francés a su paso por Aragón en 2018, y se creó la Comisión que coordinaría las acciones y proyectos que se contemplan en las Estrategias, no se ha hecho prácticamente nada. “Si el objetivo era hacer del territorio un potencial cultural, económico, turístico y de comunicación, a través del Camino, no se ha visto por ningún lado”, afirma su Portavoz.

Los populares consideran que ha habido una dejadez y total abandono de un potencial recurso que en otras Comunidades autónomas sí se ha sabido aprovechar. “El Camino Francés por Aragón es un Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, reconocido desde 1993, y todavía no lo hemos visto promocionado en ningún stand en FITUR a diferencia de otras regiones” señala Serrano. Añaden también que en la actualidad no solo los vídeos promocionales son importantes, sino que las opiniones de los usuarios del Camino en las redes sociales animan o desaniman al resto de peregrinos a elegir una u otra Ruta, y están comprobando que las opiniones que comparten o publican no son muy alentadoras para esta zona y animan más a hacer el tramo francés desde St Jean de Pied de Port y Roncesvalles.

Los Populares explican que la normativa aragonesa, reconoce la necesidad de “impulsar aquellos proyectos motores que permitan mantener y, a ser posible, incrementar la población residente y evitar la destrucción de actividades económicas o, al menos, su reemplazo por otras alternativas, asegurando una integración armónica de los objetivos territoriales: mantenimiento de la población, conservación del patrimonio natural y cultural, y desarrollo económico sostenido”. Y hoy más que nunca, esperan del Gobierno de Aragón que ese compromiso se lleve a cabo para salvaguardar nuestro territorio y apoyar y ayudar a subsistir a sus ciudadanos.

“Las restricciones de movilidad ante la pandemia han limitado los desplazamientos, y están destrozando la economía de nuestro Valle.; y la temporada de la nieve, gran fuente de ingresos y riqueza en esta zona se está yendo tristemente al traste” afirman, y aunque esperan que la siguiente temporada sea ya totalmente cercana a la normalidad, entienden que hay que trabajar para reactivar la economía de la zona. “De algo tendremos que comer, por lo que no podemos dejar de aprovechar las oportunidades que se nos plantean para el resto del año”, comenta Carlos Serrano.

Por eso para los populares el Camino de Santiago nos ofrece ahora una oportunidad, “invertir en él es fomentar y promocionar nuestra zona, y ahora es el momento, la oportunidad tras el anuncio de la duración del jubileo hasta el año 2022, debido a las circunstancias especiales de la pandemia”.

Desde el Partido Popular son conscientes de que las costumbres de los turistas han cambiado sustancialmente, y que en cuanto permitan de nuevo cierta movilidad lo que buscan es tranquilidad, naturaleza, aire libre, deporte, disfrutar de entornos naturales, del patrimonio, gastronomía, buenos servicios... “y eso podemos hacerlo, aunque es trabajo de todos: asociaciones, empresarios, Ayuntamientos, Comarca, Diputación Provincial, pero sobre todo del Gobierno de Aragón que se puso los deberes de la Estrategia y no ha comenzado todavía a hacerlos cuando se acerca la fecha del examen. La Directriz no se puede quedar solo en un papel”.

Para los ediles populares hay, por tanto, dos años por delante y, por esto, hay que aprovechar la OPORTUNIDAD para intentar ayudar a un territorio que está viviendo con angustia la peor temporada de su historia, ”porque en cuanto la situación lo permita debe haberse mejorado el Camino como nunca, debe haberse promocionado como nunca, debe ofrecerse una peregrinación con garantías, debe ofrecerse una experiencia atractiva y diferenciadora que consiga que los usuarios de este Camino la recomienden y la promocionen en redes sociales y en prensa”, señala su Portavoz.

Desde el Partido Popular recuerdan también la importancia de pertenecer a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y solicitan al Alcalde que traslade la importancia de firmar Convenios desde esta asociación con el Ministerio de fomento y la Secretaria de Turismo para conseguir ayudas para mejoras en el trazado del Camino y la promoción el mismo.