Jaca presenta su Plan Estratégico de Personas Mayores

El Ayuntamiento de Jaca ha presentado el Plan Estratégico de Personas Mayores 2022-2025 que se ha elaborado para el término municipal y que recoge las aportaciones y demandas de este sector de la población. Ha contado con un proceso participativo al que acudieron alrededor de 70 personas y se celebraron 6 reuniones, cinco en la capital jacetana y una en Ara.

El objetivo final, además de dar respuesta a las necesidades de los mayores, es la adhesión de Jaca a las Ciudades Amigables de Personas Mayores, para lo que uno de los requisitos era contar con un plan estratégico. La concejal de Personas Mayores Olvido Moratinos, y la responsable de la consultoría que ha llevado a cabo el proceso de participación y ha elaborado el plan, Eva Bumbury, lo han presentado esta mañana a los medios de comunicación y posteriormente a la ciudadanía, en un acto público que ha tenido lugar en el Salón de Ciento del Ayuntamiento jaqués. Este plan de acción iba a comenzar cuando estalló la pandemia, por lo que hubo que retrasarlo al 2022. La concejal de Personas Mayores ha explicado que "ha sido un proceso largo, porque empezó en el primer semestre de 2022 y lo estamos presentando a finales de septiembre". Ha sido "muy participado", con la presencia de personas mayores, pero también de cuidadores y técnicos y asociaciones y colectivos con este sector. "Lo que pretendemos con este plan es poner en valor a las personas mayores porque son un valor fundamental en nuestra sociedad, son un numero amplio de los habitantes, el envejecimiento cada vez aumenta más y lo que queremos es hablar de las personas mayores no con connotaciones negativas, sino muy al contrario", subraya la concejal. En este sentido hay que pensar "que no son una carga para la sociedad, sino que tienen mucho que hacer y hay que dignificar y aprovechar todo lo que nos pueden aportar las personas mayores". Proceso Esta era una idea municipal, pero el Ayuntamiento no ha participado en ninguna de las reuniones organizadas. "Queríamos que este plan saliera de las aportaciones de los vecinos y vecinas, por lo que no tiene ninguna connotación política", ha destacado Moratinos. Por lo tanto recoge las actuaciones que quedan pendientes de realizar a juicio de los mayores, así como mejoras en cuanto a infraestructuras o necesidades tanto en Jaca como en los pueblos.

Tal y como ha explicado Eva Bumbury, el proceso comenzó con un primer análisis cuantitativo y "una foto fija de Jaca para ver los recursos que tenía la ciudad para ofrecer a las personas mayores". A partir de ahí, se organizó el proceso de participación. Se plantearon preguntas en ocho bloques diferentes que afectan a la vida de las personas mayores: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, comunicación e información, participación y asociacionismo y servicios sociales y salud. Propuestas Las propuestas son un total de 18, en las que se irá trabajando desde el Ayuntamiento de Jaca: instalación de WC en parques y/o zonas concurridas por personas mayores; Promover la responsabilidad ciudadana en cuanto al cuidado y la limpieza de los parques y zonas verdes; Revisión del mobiliario urbano; Revisar el estado de las aceras y rebajes en todo el municipio; Instalación de semáforos con dispositivos sonoros; Instalación de marquesinas en algunas paradas de autobús; Revisión de la iluminación en determinadas zonas; Adaptación autobuses, estudio de ampliación horarios; Información adaptada acerca de las subvenciones para ascensor y accesibilidad; Promoción de proyectos intergeneracionales. Favorecer más actividades con infancia y juventud; Seguir apostando por el conocimiento de las TIC; Seguir apoyando el comercio de proximidad; Seguir apoyando a las personas mayores en situación de soledad, mediante labores de voluntariado; Facilitar la comprensión de algunos documentos mediante unas horas de asesoría para personas mayores; Impulsar campañas de concienciación sobre el reciclado de basuras; Estudiar posibilidad de habilitar zonas de aparcamiento; Promocionar actividades en medios de comunicación que impliquen la participación y la puesta en valor de las personas mayores; Instalación de aparatos personas mayores y circuitos biosaludables. Olvido Moratinos ha anunciado en cuanto a las propuestas, que algunas "serán una realidad en breve", que muchas "no suponen una gran inversión y en otras se trataría de reorganizar la forma de actuación".