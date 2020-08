El PP de Jaca pide la adecuación de espacios educativos ante la recomendación de bajar la ratio

El Grupo Municipal Popular muestra su preocupación por la incertidumbre existente ante el comienzo del nuevo curso escolar, y reclama que el equipo de gobierno realice inversiones de manera inmediata para la adecuación de espacios educativos que seguramente van a ser necesarios en Jaca ante las recomendaciones de ratios menores de 20 alumnos por aula.

Los Centros escolares están haciendo grandes esfuerzos para poder cumplir esas ratios, destinar un aula-covid como espacio de aislamiento para momentos puntuales, coordinar entradas, salidas, horarios del profesorado, etc.., y uno de los mayores problemas con los que se encuentran es la necesidad de más espacios. “Si bien es cierto que el Centro Escuelas Pías no tiene esos problemas de espacio, sí lo tienen tanto el CEIP San Juan de la Peña como el CEIP Monte Oroel que están haciendo encaje de bolillos”, afirma el edil popular. Desde la Consejería de Educación se descartaba la opción de habilitar espacios alternativos por “dificultades organizativas”. Sin embargo, los populares no ven en Jaca tal problema y afirman que no se debe descartar el uso de espacios alternativos para poder reducir las ratios por aula, “porque para ello no solo será necesario más profesorado, sino que se necesitarán más espacios adecuados”, comentan.

Por este motivo proponen que espacios como los situados en el antiguo IPE se adecuen de modo inmediato para dar solución a estos problemas tan evidentes. ”Llevan prometiendo que están en ello cada vez que llegan elecciones y la verdad es que ya es hora de abordar este tema y sacarlo adelante con dinero de las arcas municipales, por extrema necesidad y seguridad, porque queda pocos días para que dé comienzo el curso, y a posteriori tendrán tiempo y los hilos directos para pedir al Gobierno de Aragón que asuma el coste de esta necesidad, pues evidentemente es de su competencia”, señala Serrano. Los ediles populares consideran que sería imprescindible dedicar una partida para adecuar el espacio y dotarlo de wifi y pizarras electrónicas

Asimismo, los concejales populares apuntan la posibilidad de realizar algún tipo de convenio entre el Ayuntamiento y la Comarca para aprovechar también algunos espacios de ésta, cuestión que por cercanía a los centros del barrio norte es de valorar positivamente.

El Gobierno de Aragón ha afirmado que garantizará el personal necesario, lo que les extraña a los populares es que desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aún no se hayan planteado dotar a los Centros de expertos que les asesoren para que puedan elaborar los planes de contingencia frente a la COVID-19, ayudándoles a definir espacios, e implantar las medidas higiénico-sanitarias necesarias para que tanto nuestros niños y jóvenes, como el profesorado y, en definitiva, toda la comunidad educativa pueda sentirse segura. Esto ya lo ha pedido el Partido Popular en las Cortes de Aragón, a través de la portavoz popular de Educación Pilar Cortes, y todos los Centros de nuestro municipio deberían contar con esto. Desde el equipo de gobierno deberían insistir a la Consejería.

Por otro lado, añaden que sería imprescindible que el Gobierno de Aragón dotara a los Ayuntamientos para hacer frente a un aumento de personal (conserjes y limpieza), que será muy necesario y cuyo coste lo asumen las arcas municipales. Es por este motivo por el que solicitan que el equipo de Gobierno realice las gestiones que considere oportunas para poder conseguir esta dotación económica.

“La salud, como algo primordial, así como la conciliación, que también es importantísima para los padres, requiere de unas directrices claras para el inicio del curso escolar, y si esas pasan por invertir para adecuar esos espacios para facilitar unas menores ratios y, por tanto, posibilitar la presencialidad de modo seguro de los alumnos y profesorado en las aulas, así debe ser. Desde el Partido Popular apoyaremos la inversión necesaria para llevar a cabo estas actuaciones que son en beneficio de nuestro municipio”, concluye el Portavoz popular.