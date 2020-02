El PP de Jaca lleva a pleno propuestas "con el objetivo de mejorar la situación de las emergencias sanitarias"

El Partido Popular presenta esta semana en el Pleno municipal dos propuestas "con el objetivo de mejorar la situación de las emergencias sanitarias en el municipio",explica la formación en nota de prensa.

“Por un lado solicitamos instar al Gobierno de Aragón para que implante en Jaca la presencia física de las ambulancias Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado las 24 horas del día los 365 días al año, y en la otra propuesta pedimos que el Gobierno de Aragón incluya a Jaca en la Red de Helipuertos de Aragón consiguiendo para la ciudad una base de Helipuerto”, comenta el Portavoz Carlos Serrano.

En cuanto al tema del Transporte Sanitario Urgente, los populares recuerdan que los profesionales del sector ya advirtieron en 2015 sobre la necesidad de modificar el Concierto anterior, de 2010 a 2014. Este Concierto se prorrogó hasta la redacción de los nuevos pliegos en 2017, aunque no se puso en marcha hasta 2018, con una dotación de 77,3 millones de euros (19 millones por año), y supuso “un copia pega de los de 2010, y así nos lo transmiten los representantes sindicales y los propios conductores de ambulancias, por lo que no solucionaban para nada las deficiencias detectadas”, afirma Serrano.

Jaca cuenta con una ambulancia de Soporte Vital Básico, y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado con 12 horas presenciales de 9:00h-21:00h de lunes a viernes. Pero de 21:00h a 9:00h, los fines de semana y los festivos son horas localizadas, “esto significa que desde que se da el aviso hasta la salida de la ambulancia hacia el lugar donde se precisa la asistencia difícilmente van a poder cumplir con el tiempo de respuesta de 15 minutos, que es lo previsto como recomendable en núcleo urbano, ni los 30 ante emergencia rural o urgencia en las estaciones de esquí, y así nos lo advierten los propios trabajadores de este servicio”, señalan los populares. Y añaden que habría que contar con la distancia entre el domicilio del personal de guardia localizada y la base donde permanece el vehículo, así como posibles problemas con el tráfico, la climatología, o que la población se triplique en determinadas épocas festivas y fines de semana en temporada de esquí, etc…” por eso vemos necesaria la presencia física las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Para los Populares, desde el Gobierno de Aragón tuvieron la oportunidad de arreglarlo, pero desoyeron las recomendaciones del sector. “Si queremos una asistencia sanitaria urgente de calidad, ésta no es, el servicio no ha mejorado si no que ha empeorado acumulando deficiencias“, manifiesta el Portavoz del Grupo municipal Popular.

El Partido popular de Jaca ya incluía esta reivindicación en su programa electoral, así como la otra propuesta presentada relativa a la incorporación de Jaca a la Red de Helipuertos de Aragón, que cuenta con unas 160 helisuperficies distribuidas por el territorio de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de conseguir una base de helipuerto en Jaca.

Esta necesidad fue detectada y reivindicada por el Partido Popular tras el lamentable accidente acaecido por la caída de una rama tras el paso de un helicóptero militar, que causó el fallecimiento de una anciana de 92 años. La suspensión de los movimientos aéreos en este punto afectó no solo a los aparatos militares sino también a los helicópteros de emergencias de la Sanidad Pública aragonesa y a las unidades de rescate de la Guardia Civil.

Los populares destacan que la situación estratégica de Jaca, con valor referencial en deportes de inverno y aventura, y la actividad relacionada con el medio ambiente justifica de sobra su reivindicación, y añaden que la intervención de los helicópteros de emergencias ante accidentes de montaña, en las pistas de esquí o incluso ante accidentes de tráfico convierten la existencia de una base de helipuerto en un proyecto totalmente necesario para nuestra zona.

En cuanto a la ubicación de dicho helipuerto desde el Partido Popular señalan que el ayuntamiento debe poner a disposición los terrenos que se consideren más adecuados, aunque consideran imprescindible la coordinación con los técnicos del 112 para estudiar los tiempos de desplazamiento desde el Hospital hasta la ubicación que se elija. “Lo ideal sería encontrar una localización lo más cercana al Hospital de Jaca en la que los helicópteros puedan maniobrar de modo óptimo, con garantías de seguridad para los vecinos”, explica su Portavoz.

Desde el Partido Popular afirman que con estas propuestas lo que quieren es que mejore la atención extrahospitalaria al paciente en las situaciones de urgencia en nuestro territorio, “ganando en operatividad en la recogida y traslado de los pacientes, que pueden ser cualquier familiar, vecino, visitante, o nosotros mismos”, concluye el edil popular, y esperan el apoyo de todos los grupos.