En Jaca había vino pero no de muy buena calidad y no siempre había suficiente

El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno habló la semana pasada de alimentos, algunos para gente adinerada y de su precio. Hoy nos explica lo que acompaña a la comida: el vino.

La primera referencia es del año 1.106 cuando el rey Alfonso I concede la imgenuidad del impuesto de la galleta (vasija) del vino a todos los vecinos de Jaca.

Fue en 1.375 cuando el rey Pedro IV dio la licencia para introducir vino y otros alimentos en Jaca aunque no hubieran sido recolectados en las zonas establecidas por los fueros porque en Jaca había consechas de vinos pero no siempre había suficiente. Hubo un fuerte control en este sentido. En 1.423 se crea la comisaría de Jaca para la represión del contrabando de vinos. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.