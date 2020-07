El PP de Jaca defiende el beneficio de la visita de los Reyes de España a Jaca

El Partido Popular de Jaca muestra su más absoluto agradecimiento a SSMM los Reyes de España por elegir de todo Aragón nuestra zona durante la gira de visitas oficiales que están realizando por las principales Comunidades Autónomas durante el mes de julio para apoyar de la actividad económica, social y cultural ante la situación generada por el Coronavirus.

“Supone un claro beneficio para Aragón y, en especial, para esta zona ya que su apoyo contribuye a reforzar el Pirineo, Huesca y, en definitiva, Jaca como un destino turístico relevante y seguro”, comenta su Portavoz Carlos Serrano.

Sin embargo, los Populares muestran su malestar ante un escrito de CHA-IU-Podemos-Equo en el que atacan a nuestros monarcas por la visita, y señalan que con esas manifestaciones se ponen al nivel de partidos econacionalistas y nacionalistas como Més y ERC, entre otros, mostrando una total falta de respeto a nuestras instituciones y un irracional sectarismo. “No es lógico que desprecien de ese modo la visita de los reyes que han destacado Jaca para reactivar con su imagen la importancia de un sector estratégico como es el turismo, el motor económico de nuestra zona” afirma Serrano. Y añaden que no les extraña por IU pues su líder Garzón ya realizó no hace mucho unas nefastas declaraciones en las que denigraba al sector turístico y su importancia para nuestra economía nacional.

Además, los ediles populares critican duramente los argumentos que esgrimen esas tres formaciones, dos de las cuales forman, junto al PSOE, el Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Jaca, en las que afirman que no nos hace falta esta visita para reactivar el turismo. Desde el Partido Popular destacan la labor que pymes y autónomos están realizando porque “están trabajando duro, adaptándose, y haciendo todo lo posible para remontar esta situación, aunque no está de más toda ayuda en promoción y, desde luego, la visita real nos pone en una muy buena situación pues mayor promoción no se puede hacer”.

En cuanto a la afirmación de esas tres formaciones sobre que la visita no era de su agrado porque ya “se está revirtiendo con el trabajo duro por los representantes del Ayuntamiento” les parece una broma de muy mal gusto y afirman que de los 200.000 € para ayudas sociales aún no han concedido ni un solo euro y ya veremos cuántas ayudas conceden finalmente pues se ha denegado ya a mucha gente que las había solicitado; y sobre los 800.000 € previstos para conceder microcréditos o créditos blandos para autónomos y pymes “aún no se ha terminado ni el borrador de las bases, y eso que se ha contado con la ayuda de la Cámara de Comercio de Huesca y de las Asociaciones de empresarios, se llega muy tarde, como ya advertimos”.

Para los populares queda claro que Los Reyes están y saben estar donde el Presidente Sánchez no quiere estar. “Y entiéndase como se quiera”, asevera el portavoz. “Nosotros respetamos las diferencias ideológicas, aunque ser republicano o monárquico no es patrimonio de una formación política. La libertad de poder expresar nuestras ideas se debe basar en el respeto a los que piensan diferente, y en tratar con respeto nuestras instituciones y, como no puede ser de otro modo, a nuestros monarcas, y esto precisa y deliberadamente no es lo que han hecho estos partidos”, declaran desde el Partido Popular.

No es casualidad que los monarcas hayan elegido nuestra ciudad como destino a promocionar, es fruto del trabajo que hubo detrás de Segitur con el consistorio, trabajo iniciado en el mandato 2011-2015 por nuestro anterior Alcalde Víctor Barrio, que convirtió a Jaca en el primer destino turístico inteligente de montaña, proyecto que hoy continua en desarrollo y eventos así muestran el buen camino tomado anteriormente.

Los ediles del Grupo Municipal Popular hacen una valoración positiva y aseguran que a pesar de que algunos no son así, y por mucho que les pese, la inmensa mayoría de los jaqueses han agradecido la visita de SSMM y, junto a visitantes, lo han demostrado dando la bienvenida que se merecen llenando las calles en su recorrido por el casco histórico de nuestra ciudad “y engalanando muchos balcones con las banderas de España, como propuso el Partido Popular de Jaca para recibirlos como bien merecen”, concluye el Portavoz popular.