El PP de Jaca critica que las medidas adoptadas en el inicio de la desescaldada no han tenido consenso

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaca informa que las últimas decisiones tomadas por el Ayuntamiento han sido adoptadas de forma unilateral por el Equipo de Gobierno y no de forma consensuada en la Junta de Portavoces

Entre las medidas tomadas, al encontrarnos ya en la Fase I, se encuentra la reapertura de la Biblioteca, las zonas de suelta de perros, el Cementerio, el punto limpio, el parquing de autocaravanas, y la reactivación de la zona azul. Por otro lado, también ha decidido no reabrir de momento, los parques infantiles, el skate park y el mercado semanal. “Con algunas medidas estamos evidentemente de acuerdo, pero con otras no, y esto no se ha debatido en Junta de Portavoces”, dice Serrano, que añade: “parece que ahora ya no necesitan ese clima de consenso que debería reinar siempre, y durante un Estado de Alarma más”.

En el último Pleno el Portavoz de los Populares, destacó de manera positiva la actitud que había tenido el equipo de Gobierno escuchando, consensuando y aceptando casi todas las propuestas que el Partido Popular había realizado en beneficio de la ciudad de Jaca. “Observamos un talante correcto, adecuado a la situación que estamos viviendo en la que debe primar el sentido común y la responsabilidad, dejando de lado las diferencias ideológicas, algo que han valorado muy positivamente los jaqueses, aunque vemos que poco a durado ese buen talante”, afirma el edil popular.

Para los Populares lo que se debe hacer es seguir buscando la forma de reactivar la economía de Jaca con otras medidas, y pensar como defender nuestra ciudad de las amenazas que se ciernen sobre nuestro porvenir y a modo de ejemplo manifiestan que “Reactivando la zona azul o reabriendo la zona de aparcamiento para autocaravanas no se va a ver mejorada la situación económica de nuestra ciudad”.

Desde el Grupo Municipal Popular aseguran que seguirán aportando ideas y que el equipo de Gobierno podrá seguir contando con su apoyo siempre que sea para el bien de nuestra zona y en beneficio de todos, pero opinan que en esta situación excepcional no se deben de tomar medidas de modo unilateral, y que solo cuenten con los partidos de la oposición cuando les apetezca para una venta política de unidad. “Esa unidad se consigue con transparencia y con consenso, y ahí siempre nos tendrán al Partido Popular”, concluye el Portavoz.